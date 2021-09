Sucurile naturale sunt un surplus de vitamine pentru corpul tău. Care sunt ele?

Sezonul rece se apropie cu pași rapizi, iar asta înseamnă că sistemul nostru imunitar trebuie să se pregătească pentru tot mai multe amenințări. Răcelile ne urmăresc la tot pasul și singura cale să ne protejăm este să avem grijă de corpul nostru și să îl hrănim corespunzător. Sucurile naturale sunt o modalitate eficientă prin care să aduci un surplus de vitamine corpului tău, precum și antioxidanți și nutrienți importanți.

Medicii ne dau mereu sfaturi pentru a avea o alimentație diversificată, din care fructele și legumele să fie nelipsite. Stilul nostru de viață agitat, care nu ne permite de cele mai multe ori să ne pregătim mesele corespunzător ne stă în cale, iar consecința este una dăunătoare corpului: lipsa nutrienților de care are mare nevoie.

Însă, în ajutor ne vin însă sucurile naturale, care pot fi preparate imediat și consumate oriunde.



Suc pentru întărirea imunității

Suc pentru detoxifiere

Suc pentru hidratare

Suc pentru un boost de energie rapid

Această rețetă este perfectă pentru perioadele în care ne simțim slăbiți, iar corpul dă semne că are nevoie de ajutor. Tot ce ai nevoie sunt 4 morcovi, o portocală, jumătate de lămâie și o bucățică de ghimbir.Vitaminele A, B, C și D regăsite în morcovi și citrice întăresc imunitatea, iar ghimbirul are proprietăți anti-inflamatoare și anti-oxidante.Vara a fost un prilej perfect pentru aniversări, petreceri, nunți și ieșiri în oraș, dar la finalul său corpul resimte efectele băuturilor alcoolice și al nopților pierdute, dar și al meselor pe fugă. Ajută-ți organismul să se curețe și să-și revină la normal cu un suc natural preparat din 2 morcovi, 2 mere și două bucățele de ghimbir. Gustul va fi unul foarte plăcut și dulce, iar trupul tău îți va mulțumii pentru nutrienții de care se bucură.Această rețetă este perfectă pentru zilele lungi la locul de muncă, în special cele de la finalul săptămânii, când corpul dă semne de oboseală. Pentru prepararea sucului vei folosi: jumătate de castravete, 2 căni de verdețuri, cum ar fi spanac, varză, salată, 2 mere și o portocală.În momentul în care simțim efectele oboselii, dar încă mai avem o mulțime de sarcini de îndeplinit, prima reacție a corpului va fi să se îndrepte spre alimente bogate și zahăr și carbohidrați. În loc să mănânci ciocolată sau cipsuri, ce-ar fi să încerci acest suc gustos, cu un efect extraordinar asupra organismului tău?

Rețeta este următoarea: 2 sfecle mici, 2 morcovi, o portocală și puțin ghimbir.