Supărată pe întrebarea privind Crimeea, Marine Le Pen a povestit despre ”labele lui Putin”

Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a negat acuzațiile de relații prietenoase cu Kremlinul și consideră astfel de declarații o insultă, relatează Postimees.



„Cu tot respectul, cred că întrebarea dvs. este o insultă”, a răspuns Le Pen la întrebarea unui jurnalist. „De-a lungul istoriei noastre am luptat pentru libertate și acum ne întrebați dacă suntem sub puterea unei sau altei țări – aceasta este o insultă incredibilă. Eu apăr interesele țării mele și susțin interesele Europei și nu voi permite să ajungem sub labele lui Putin „, – a spus Le Pen.

„În ceea ce privește Crimeea, fiecare stat ar trebui să aibă posibilitatea de a-și determina liber diplomația”, a observat ea.

Le Pen a adăugat că „dacă o țară europeană și suveranitatea ei sunt în pericol, vom fi toți acolo ca să o apărăm”.

În același timp, Marine Le Pen a asigurat că Rusia nu îi finanțează partidul.

„Aceasta este o minciună, nicio bancă europeană nu a fost dispusă să ne ofere împrumut, adică a trebuit să căutam să ne împrumutăm la nivel mondial. Așa s-a întâmplat că doar banca rusească a fost de acord să ne ofere împrumut, cu o dobanda foarte mare. Dar noi îl vom plăti „, – a explicat politicianul.