Superluna roz, cea mai mare lună plină din an

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Un mare poet – am uitat cum îi zice, dar într-adevăr este mare, pentru că unul mic n-ar fi putut spune așa ceva -, deci, un mare poet a scris un gând genial, și anume: „Să nu deștepți niciodată pe sclavul care doarme, căci cine știe de nu visează în acest moment că...

Cu 90% dintre angajaţi aflaţi în şomaj tehnic, compania aeriană românească Blue Air are nevoie de un suport financiar de 60 de milioane de euro pentru a trece peste criza COVID-19, potrivit CEO-ului companiei, Oana Petrescu.

„Ideea că alegerile prezidențiale sau orice alegeri pot fi amânate pe timp de pandemie nu este o invenție de-a Președintelui Dodon. Nu am să uit ziua, și Facebook o să-mi reamintească, când am sugerat celor interesați să citească atent legea din 2004 privind situații...

Fiecare superlună are unul sau mai multe nume, acestea făcând trimitere la o serie de atribute mistice sau la o serie de fenomene care apar în aceeaşi perioadă calendaristică. Fenomenul de săptămâna aceasta este cunoscut sub numele de superluna roz şi asta, conform unor teorii, datorită faptului că triburile amerindiene din America de Nord asociau această perioadă cu înflorirea unor plante sălbatice care aveau culoarea roz.

Superluna roz, cel de-al treilea astfel de eveniment din acest an, va avea loc săptămâna aceasta, între 6-10 aprilie, atingând punctul maxim în data de 8 aprilie la ora 05:36, în cazul României. Trebuie precizat că acest concept de superlună nu a fost propus de către oamenii de ştiinţă, astronomi, ci de astrologi, aceştia operând cu mai multe definiţii ale acestui fenomen. Majoritatea acestor „specialişti” definesc superluna în raport cu două aspecte: distanţa dintre Pământ şi Lună şi procentul din suprafaţa selenară care este vizibilă.În aceste condiţii, Luna trebuie să se afle la perigeu, cea mai mică distanţă dintre acest corp şi Pământ, iar suprafaţa selenară trebuie să fie vizibilă într-o proporţie mai mare de 90%, confor unei limite arbitrare stabilită de astrologi. Îndeplinirea acestor condiţii va face ca Luna să pară cu 15% mai luminoasă în raport cu luminozitatea medie şi cu 30% mai luminoasă faţă de perigeu, cunoscut în mod popular ca „micro-Luna”, notează Earthsky.

