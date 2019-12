Surpriză: Grupul german Kärcher investeşte 25 mil. euro în a doua fabrică de aspiratoare. „Vrem să localizăm în România cea mai mare parte a producţiei.“

Nuci crocante, scăldate în rom şi prinse în miez pufos de gălbenuş. Cozonacul umplut este o sărbătoare el însuşi! Ingrediente: Pentru aluat: 1 kg făină albă, de calitate 500 ml lapte esenţă de rom şi vanilie 200 g unt, plus 30 g pentru uns tăvile 3...

Probabil știi care sunt cele mai importante trăsături ale zodiei tale și cum este influențată personalitatea ta, în funcție de semnul sub care te afli și de planeta care te guvernează. Dar cunoști acele lucruri pe care un bărbat le iubește cel mai mult la tine și care te fac...

La un an de la privatizare, fosta companie de stat „Air Moldova” scapă de o bună parte din povara datoriilor. „Civil Aviation Group”, actualul proprietar privat al „Air Moldova”, a reușit performanța de a rambursa, din banii câștigați din...

În ceea ce priveşte cifra de afaceri, aceasta este estimată să crească cu 5-6% în 2019 după ce în anul anterior a ajuns la 277 mil. lei (aproape 60 mil. euro). Acesta a fost al doilea an de funcţionare complet, businessul crescând versus 2017 cu circa 20%, în timp ce profitul a rămas constant la 8,9 mil. lei.

Grupul german Kärcher a cumpărat în 2017 o clădire în Curtea de Argeş - în acelaşi oraş unde are deja o fabrică - pentru a dezvolta aici o nouă facilitate de producţie. Iniţial planul era ca această construcţie să fie remodelată, însă acum gigantul a decis să demoleze o bună parte din clădire şi să reconstruiască o nouă facilitate de producţie de aspiratoare. Investiţia în cea de-a doua fabrică se va ridica la circa 25 de milioane de euro.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)