The New York Times

În interviul pentru The New York Times, purtătorul de cuvânt al talibanilor a mai spus că aceștia își doresc relații bune cu comunitatea internațională, subliniind ca domenii de cooperare antiterorismul, eradicarea traficului de opiu și reducerea afluxului de refugiați către Occident.

În interviul acordat de purtătorul de cuvânt al talibanilor celor de la The New York Times, acesta a precizat că îngrijorările pentru siguranța femeilor sunt „nefondate”. Mujahid a spus că femeile nu vor trebui să rămână în casă sau să-și acopere întotdeauna fețele și că cerința ca acestea să fie însoțite de un bărbat se aplică numai călătoriilor mai lungi de trei zile. El a mai spus că femeile vor putea în cele din urmă să se întoarcă la rutina lor zilnică.

Muzica în public va fi interzisă de talibani, a anunțat purtătorul de cuvânt al islamiștilor, Zabihullah Mujahid, într-un interviu pentru The New York Times . „Muzica este interzisă în Islam”, a spus acesta, „dar sperăm că putem convinge oamenii să nu facă astfel de lucruri, în loc să îi pedepsim”.

Copyright © 2006 - 2021 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 26 August 2021, ora: 09:15

Am fost bucuros sa o vad pe doamna Presedinte Maia Sandu la Platforma Crimeea, insa am ramas mirat de discursul dumneaei, a avut o scapare regretabila cand a pierdut ocazia sa aduca in lumina paralele dintre conflictul transnistrean si ce se intampla in Ucraina.