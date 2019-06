Tartă cu ciocolată

Un desert perfect pentru duminica dupa-masa...nu e complicat, este ieftin si se face rapid...efectul fiind unul reusit. O felie de tarta merge perfect in preajma unei cani de ceai fierbinte sau o cafea aromata...



Se spune ca ciocolata este inamicul siluetei, ca ea provoaca insmonii, ca da o stare de agitatie...aceste lucruri sunt adevarate doar atunci cand ciocolata este consumata in exces...cu toate acestea ciocolata este un aliment care intotdeauna ne va da o stare de bine, cu totii simtim la un moment dat nevoia sa mancam o portie de ciocolata...

Ingrediente:

- 1 blat de tarta

- 140 gr unt fara sare

- 150 gr ciocolata de menaj

- 8 lingurite pudra de cacao

- un varf de lingurita de sare

- 4 oua

- 200 gr zahar pudra

- 3 linguri cu smantana

Mod de preparare:

Pentru inceput puneti untul, ciocolata, pudra de cacao si sarea intr-un bol deasupra unei oale cu apa clocotita si lasati sa se topeasca incet, amestecand din cand in cand pana se amesteca toate ingredientele. Separat veti bate intr-un bol ouale si zaharul pudra pana cand compozitia va deveni pufoasa si cremoasa, apoi adaugati smantana si continuati sa bateti compozitia pana se amesteca toata bine apoi turnati amestecul de ciocolata topita si amestecati bine. Dupa ce aveti o compozitie omogena turnati umplutura in blatul de tarta si veti introduce tarta in cuptorul incalzit in prealabil. In timpul coacerii deasupra se va forma o crusta. Dupa aproximativ 40 de minute veti scoate tarta din cuptor si o veti lasa cel putin 30 de minute la racit inainte de a o servi. O felie de tarta alaturi de o linguitaa de frisca sau budinca va fi un desert delicios si cat se poate de rapid...pofta buna!