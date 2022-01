Taxarea bogaţilor lumii ar aduce 2,520 miliarde de dolari anual

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Președintele comisiei de grațiere din cadrul Președinției Republicii Moldova lansează ideea declarării persona non grata – a ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al...

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Numele Miclăuşeanu are la bază prenumele unguresc Miklós, formă ungurească a prenumelui Nicolae.

Sfanta Varvara a trait in timpul imparatului Maximian (284-305), la Heliopolis. Din cauza frumusetii sale trupesti este inchisa intr-un turn, de tatal sau Dioscor. Acest tata pagan considera...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Aceste propuneri coincid cu tradiţionala reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos (Elveţia) care se desfăşoară online pentru al doilea an consecutiv din cauza variantei Omicron. Într-o scrisoare deschisă adresată participanţilor la Forum, peste 100 de milionari, inclusiv membri ai Patriotic Millionaires, au afirmat miercuri că sistemul fiscal actual "nu este echitabil". "

Luni, un raport Oxfam a indicat că cei mai bogaţi zece oameni de pe planetă, inclusiv Jeff Bezos şi Elon Musk, şi-au dublat valoarea patrimoniului la 1,5 trilioane de dolari în cei doi ani de pandemie de COVID-19 ca urmare a creşterii la bursă a companiilor la care sunt acţionari. Fight Inequality Alliance, ONG-ul Oxfam, Institute for Policy Studies din Washington şi Patriotic Millionaires, o organizaţie de americani bogaţi, participă la apelul lansat miercuri. Ei propun instituirea unui impozit anual de 2% pentru persoanele cu o avere de peste cinci milioane de dolari, 3% pentru activele de peste 50 de milioane de dolari şi 5% pentru ce depăşeşte un miliard de dolari, ceea ce ar aduce 2,520 miliarde de dolari în fiecare an.

„Pe măsură ce miliarde de oameni se luptă să supravieţuiască în timpul acestei pandemii, averile miliardarilor scapă de sub control. Acest lucru nu poate fi corect", a declarat într-un comunicat Jenny Ricks, coordonatoarea mişcării activiste Fight Inequality Alliance, una din organizaţiile membre ale grupului care susţine această iniţiativă.

Serviciile germane de securitate cred că bărbatul găsit mort lângă ambasadei Rusiei de la Berlin, despre care s-a spus că a căzut de la etaj, era un agent sub acoperire al FSB,...

