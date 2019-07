Teama de zbor: cum o tratezi?

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Bucureşti, cu un salariu mediu net lunar de 3.684 de ron şi Cluj, cu 3.115 ron, conduc topul celor mai bine plătite judeţe din ţară, iar Vrancea este singurul judeţ unde salariul mediu este sub 2.000 de ron, adică 1.999 ron, arată un studiu privind piaţa muncii în 2018 realizat de...

Animale de companie jucăuşe şi frumoase, pisicile sunt şi terapeuţi mai puţini ştiuţi.Vibraţiile sonore pe care le emit în timpul torsului, reduc stresul, scad tensiunea, iar beneficiile lor nu se opresc aici. Are efect liniştitor

Ce s-a întâmplat joi seară la Bologna, după meciul pierdut de România în fața Germaniei, nu mai ține doar de pasiunea pentru jocul de fotbal, ci de ceva mult mai profund și mai nobil. Am fost acolo și vă putem spune că așa arată cea mai frumoasă formă de...

Psihologul Edmund J. Bourne, specialist în tratarea anxietăţii şi fobiilor, enumeră o serie de îndrumări pentru a depăşi teama de zbor, în volumul „Anxietatea şi fobia” (Editura All):

Pe de altă parte, teama de zbor se poate trata prin terapie cognitiv-comportamentală. Acest gen de terapie vine cu soluţii pentru gestionarea panicii şi pentru schimbarea proceselor de gândire ale persoanei afectate de această fobie. Uneori, terapeuţii apelează la realităţi virtuale, intruducând pacienţii în simulatoare de zbor, pentru a trata această problemă. Alteori, aceştia merg cu pacienţii lor în zboruri propriu-zise pentru a-i ghida de-a lungul călătoriei sau delegă o persoană stabilă psihic, apropiată celui aflat sub tratament, să-l însoţească. Pe lângă terapia verbală, se pot recomanda şi calmante sau betablocante.

Deşi avionul este cel mai sigur mijloc de transport, multe persoane suferă de teama de zbor. Această teamă vine fie din experienţe neplăcute (de exemplu, un zbor prin furtună, cu turbulenţe intense etc), fie are legătură cu spaţiul restrâns din avion, situaţie de care sunt afectate persoanele claustrofobe, fie, pur şi simplu, din lucrurile cu care persoana îşi hrăneşte fobia. E posibil ca oameni care nu au zburat niciodată să fie paralizaţi de teama de zbor doar pentru că au văzut la televizor documentare cu avioane prăbuşite sau filme cu avioane acaparate de terorişti. Psihologii spun că teama de zbor poate apărea şi la o persoană care asociază zborul cu o întâmplare traumatizantă din trecut - de exemplu, a plecat în vacanţă şi a doua zi a trebuit să ia avionul înapoi, pentru că o persoană dragă a avut un accident şi a ajuns la spital sau a decedat.

