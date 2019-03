Teodor Meleşcanu cere Germaniei să susţină aderarea României la Schengen

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

De la 1 ianuarie 2019, prețul gazelor naturale livrate în R. Moldova de către compania de stat a F. Ruse Gazprom constituie 237, 46 de dolari pentru o mie de metri cubi. Acest tarif e valabil doar pentru primul trimestru al acestui an, se arată într-un răspuns pentru...

Liderul clanului mafiot Gambino, Francesco 'Frank' Cali, a fost asasinat miercuri noaptea în faţa casei sale din New York, a informat poliţia, citată de EFE și Agerpres.

Președintele și oamenii săi vor o Europă slabă și divizată. Brexit va asigura parțial acest lucru, se arată într-o analiză semnată de jurnalista britanică Natalie Nougayrède în The Guardian.

Ministrul a argumentat că România este deja parte a Sistemului de Informaţii Schengen, folosit de autorităţile de securitate ale ţărilor vizate pentru urmărirea de persoane şi pentru cazuri de contrabandă. ''În plus, folosim cele mai moderne tehnologii pentru supravegherea graniţelor noastre, de la radar până la cea mai nouă aparatură pentru amprente, recunoaştere facială şi paşapoarte. Iar cine se află ilegal în România, cine nu se comportă corect sau face propagandă pentru islamişti radicali, este expulzat în interval de 24 de ore din ţara noastră'', a explicat Meleşcanu.

''Ar fi de ajutor dacă Germania ar sprijini activ aderarea României la zona Schengen. Ne-ar bucura acest lucru'', a declarat şeful diplomaţiei române pentru ziarul german.

