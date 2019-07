Teodorovici: Creşterea economică de anul viitor va fi de peste 5%; PIB-ul României a crescut cu 34% faţă de 2016

Fostul premier Victor Ponta, liderul partidului Pro România, are comentarii acide, pe Facebook, la interviul pe care un alt fost premier, Dacian Cioloș, l-a acordat vineri seară emisiunii „24/7” de la Digi24. Dacian Cioloș a convenit cu Dan Barna, prezidențiabilul USR, să...

Un lucru pe care toţi cetăţenii Uniunii Europene îl au în comun e un paşaport cu însemnele UE. Însă, aşa cum cei înstăriţi pot cumpăra haine de ultima modă pe eleganta Via dei Condotti, din Roma, investitori străini bogaţi, în principal ruşi, dar...

Comisia Europeană a revizuit, pe 10 iulie, în sus, la 4%, estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an, în condiţiile în care, în luna mai, Executivul comunitar indica un avans al Produsului Intern Brut de 3,3%.

"Creşterea economică de anul viitor va fi 5 şi ceva. Trebuie să fie, pentru că potenţial există foarte, foarte mare, dar vor fi foarte multe măsuri pe care o să le propunem în acest an şi pe zona economică şi pe evaziune şi pe tot. Anul acesta am mers pe o creştere economică de 5,5%. (...) PIB-ul României este de 1.031 de miliarde de lei şi a crescut cu 34% faţă de 2016", a spus Teodorovici, întrebat care va fi creşterea economică de anul viitor.

