Tesla îşi atinge ţinta de livrări pentru 2019, acţiunile urcă la maxime istorice pe Wall Street

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep cu formula inițială a oricărei istorioare sau povești. Dar, în loc de „A fost odată...

Rusia folosește o nouă armă pentru a-și atinge scopurile în Europa, cea energetică. O nouă țară este în vizorul lui Vladimir Putin, un vechi aliat al Moscovei, cu care are legături economice puternice.

Cu doi ani în urmă, sugeram un posibil experiment de gândire: Să ne imaginăm că tocmai am pășit în secolul al 22-lea. Să ne mai imaginăm un profesor de istorie, undeva pe glob, care le dă un extemporal elevilor săi cu tema următoare: Numiți câteva dintre cele...

The Guardian

Tesla a spus anterior că doreşte să înceapă livrările înainte de 25 ianuarie, data la care începe Noul an chinezesc.

Ţinta de producţie pentru fabrica de la Shanghai va fi de 250.000 de vehicule pe an după ce Modelul Y va fi adăugat liniei de producţie.

"Musk are Tesla pe drumul cel bun", este de părere Craig Irwin, analist la firma Roth Capital Partners.

Acţiunile Tesla au câştigat aproape 3% vineri la bursa de la New York, urcând la un maxim istoric de 443,01 dolari/acţiune. Titlurile companiei auto se află pe un raliu puternic demarat în octombrie după anunţul obţinerii unui profit în trimestrul al treilea din 2019, raliu susţinut de veştile pozitive privind producţia la uzina sa din China, singura din afara Statelor Unite.

