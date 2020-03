Testele rapide pentru COVID-19, orientative. Singurul test validat de OMS este testul RT-PCR

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Horoscop lunar dragoste APRILIE 2020 iti dezvaluie care sunt oportunitatile, provocarile sau situatiile de care avem nevoie de la Univers. Luna APRILIE se anunta intensa din punct de vedere astral. Afla in continuare cum se vor rasfrange acestea asupra vietii amoroase.

Un grup de fondatori de startup-uri au prototipat o vizieră de protecție ușor de fabricat și care poate fi folosită de doctori pentru a se proteja de coronavirus. Proiectul se numește viziere.ro și are cereri de la mii de doctori care au nevoie de materiale de protecție în acest...

CSÎD: Mai sunt şi alte tipuri de teste? Dr. Valeriu Gheorghiţă: Mai sunt teste prelevate din materiile fecale. Acestea au scopul monitorizării eliminării virusului prin materii fecale şi se fac ca o completare la exsudatul nazo-faringian, dar nu sunt indicate de rutină, se fac momentan doar pentru cercetare.

Noi ne bazăm acum pe aceste teste PCR, care sunt standardul de aur în diagnosticarea COVID-19, singurele validate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Practic, pe baza lor, noi putem confirma cazurile şi putem spune când un pacient se negativează şi are criterii de externare.

CSÎD: Iar cel de-al doilea test rapid? Dr. Valeriu Gheorghiţă: Acest al doilea tip de test rapid este cel care se face din exsudat nazo-faringian, oferă rezultate în 20-30 de minute şi are scopul de a identifica antigenul viral, fiind similar testelor rapide pentru gripă. Aceste teste rapide sunt mai eficiente decât cele de tip serologic, deoarece sunt utile atât pentru diagnosticul rapid, cât şi pentru diagnosticul precoce al infecţiei cu noul coronavirus.

Cu alte cuvinte, în cazul unei persoane asimptomatice, care se află la mai mult de 3-5 zile de la debutul bolii, testul poate fi pozitiv. Practic, testul te ajută când iese pozitiv, pentru că are o specificitate înaltă. În cazul în care testul iese negativ la o persoană simptomatică, se recomandă repetarea testului la 5 zile, pentru a pune în evidenţă o seroconversie, adică trecere de la absenţa anticorpilor la prezenţa anticorpilor specifici noului tip de coronavirus.

Pentru a cunoaşte exact diferenţa între aceste teste rapide şi cele standard pentru depistarea COVID-19, am discutat cu dr. Valeriu Gheorghiţă, medic primar Boli Infecţioase la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”.

