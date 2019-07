Testul care îţi dezvăluie dacă eşti sau nu sociopat

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Bărbatul a început să-şi injecteze venin de viperă în sânge şi susţine că acest ritual îl face mai tânăr şi mai sănătos, scrie The Guardian.

În funcţie de fiecare criteriu, subiectul este cotat pe o scală de 3 puncte (0 = nu se aplică; 1 = se aplică într-o oarecare măsură; 2 = cu siguranţă se aplică). La final, rezultatele sunt însumate pentru a obţine un scor între 0 la 40, oricine obţine un scor de 30 de puncte sau mai mult este, probabil, sociopat, scrie The Independent, care a publicat şi testul.

Psihologul Kevin Dutton, de la Universitatea Oxford, l-a clasat pe preşedintele ales al SUA Donald Trump „deasupra lui Adolf Hitler“ pe o scală standard utilizată pentru a măsursa potenţialul de psihopatie la adulţi, scrie The Independent. Pe de altă parte, câteva trăsături psihopatice, precum neînfricarea, comportamentul dominant şi imunitatea la stres, nu reprezintă neapărat un lucru rău la un lider politic. Potrivit cercetărilor însă, cei mai mulţi sociopaţi se regăsesc în rândul directorilor executivi – între 3%-21% dintre CEO sunt, probabil, psihopaţi, potrivit unui studiu realizat de psihologul Nathan Brooks, de la Universitatea Bond.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)