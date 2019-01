The Times: Ieşirea Marii Britanii din UE ar putea fi amânată mai mult decât s-a vehiculat

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Dacă tot mi-a plăcut în mod deosebit „Forma ruinelor” semnată de Juan Gabriel Vasquez, am comandat repede și „Zgomotul lucrurilor în cădere”, primul volum tradus în limba română al autorului.

Traian Băsescu spune că "în mod cert" se va organiza un nou referendum în Marea Britanie pentru rămânerea în Uniunea Europeană, după ce parlamentariil britanici au respins acordul privind Brexit-ul negociat de premierul Theresa May cu Bruxelles.

Ex-Preșdintele PL Mihai Ghimpu a scris o postare pe pagina sa pe FB, prin care informează că l-a acționat în justiție pe Andrei Nastase: „În viața mea politică am trecut cu vederea peste mai multe manipulări, suspecții nefondate sau chiar minciuni sfruntate,...

Camera Comunelor a respins la limită, miercuri seară, moţiunea de cenzură depusă de opoziţia laburistă la adresa Guvernului Theresa May, care rămâne astfel în funcţie şi încearcă să găsească soluţii pentru depăşirea impasului în procedura Brexit.

Primarul Londrei, Sadiq Khan, un politician laburist, s-a declarat "profund dezamăgit" că Guvernul Theresa May nu a fost demis de Camera Comunelor şi cere organizarea unui nou referendum pe tema apartenenţei Marii Britanii la Uniunea Europeană.

O întrebare dificilă pusă de un prieten din Chişinău. Primul răspuns care mi-a venit: nu ştiu, mai întreb. Şi am întrebat, răspunsul a fost: niciuna dintre cele două.

Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May şi Bruxelles prevede reciprocitate în privinţa libertăţii de circulaţie, o perioadă de tranziţie post-Brexit, menţinerea Marii Britanii în uniunea vamală, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord şi păstrarea aranjamentelor comerciale. Proiectul de acord este contestat de numeroşi politicieni britanici. Cinci membri ai Guvernului de la Londra au demisionat ca protest faţă de acordul pe tema Brexit negociat cu Uniunea Europeană. Premierul Theresa May a exprimat regret că unii membri ai Cabinetului de la Londra au demisionat, însă a subliniat că este determinată să obţină aprobarea acordului.

Theresa May vrea renegocierea situaţiei frontierei nord-irlandeze. Acordul pe tema Brexit prevede un statut special pentru provincia britanică Irlanda de Nord, în scopul evitării introducerii controalelor la frontiera cu Irlanda, stat membru al Uniunii Europene. Prevederea este contestată de numeroşi parlamentari britanici. Garanţiile acordate Irlandei de Nord riscă să blocheze Marea Britanie în "serii de negocieri repetate" în următorii ani, se arată în raportul guvernamental de evaluare juridică. Theresa May a amânat deja votul parlamentar pe tema Acordului Brexit, de teama unui eşec.

Înaintea votului din Camera Comunelor, surse citate de cotidianul The Guardian declarau că Uniunea Europeană pregăteşte posibilitatea amânării până în iulie a termenului ieşirii Marii Britanii din Blocul comunitar.

Camera Comunelor a respins, marţi seară, proiectul de Acord Brexit negociat de Guvernul Theresa May cu liderii Uniunii Europene, amplicând criza politică. În favoarea Acordului privind ieşirea Marii Britanii din UE (Brexit) au votat 202 membri ai Camerei Comunelor, iar 432 s-au pronunţat împotrivă.

Iniţial, liderii UE analizau posibilitatea amânării cu câteva luni a ieşirii Marii Britanii din Blocul comunitar, dar acum, conform unor funcţionari comunitari, Bruxellesul ar pregăti amânarea Brexit până anul viitor, informează cotidianul The Times.

Oficialii europeni pregătesc o prelungire a procedurii prevăzute la Articolul 50 al Tratatului UE din cauza amplorii eşecului suferit de Guvernul Theresa May în Camera Comunelor.

Liderii Uniunii Europene analizează posibilitatea amânării până în anul 2020 a termenului ieşirii Marii Britanii din Blocul comunitar, în contextul în care Germania şi Franţa au exprimat disponibilitatea de a prelungi negocierile, după ce Camera Comunelor a respins Acordul Brexit, conform The Times.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)