Ţîcu: Moldova a devenit o anexă a serviciilor secrete ruseşti

„După imaginile cu ”kuliokul” şi expunerea relaţiilor neechivoce cu FSB-ul şi SVR-ul rusesc ce ar mai trebui să apară că Igor Dodon să fie pus sub acuzare de către Procuratura Republicii Moldova? Igor Dodon este doar un informator al serviciilor secrete ruseşti, si dincolo de dimensiunea penală el este o ruşine pentru R.Moldova. Acesta este şi unul din motivele pentru care nu este acceptat de niciun alt preşedinte la discuţii: tot ce vorbeste cu omologii săi transmite ofiţerilor de informaţii ruşi”, a spus Ţîcu.

„Apariţia în spaţiul public a informaţiilor despre modul în care Igor Dodon colaborează cu serviciile secrete ale Federaţiei Ruse confirmă, odată în plus, nu doar subordonarea acestuia faţă de Moscova, dar şi atentatul său la securitatea naţională a Republicii Moldova”, a scris Octavian Ţîcu pe Facebook.

