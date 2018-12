Ţine de FOAME, sursă de ENERGIE şi bogat în COLAGEN. Beneficiile ŞORICIULUI

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Maia Sandu este un politician slab și perdant și nu are șanse să câștige alegerile parlamentare. Opinia aparține jurnalistului unionist Ion Mischevca. Acesta a își argumentează declarația prin 10 ”fapte” ale liderului PAS, pe care le-a făcut pe parcursul carierei...

Regiunile ucrainene de la granița cu Rusia sunt sub lege marțială. Președintele Petro Poroșenko a luat această decizie după incidentul din strâmtoarea Kerci, la finalul lunii noiembrie, când marina militară rusă a capturat trei nave ucrainene și a luat prizonieri 24 de...

Atenţie mare şi la şoriciul din comerţ! Unii producători folosesc glutamat monosodic pentru a da un gust mai bun şoriciului, dar acest aditiv s-a dovedit că are numeroase efecte adverse, precum dureri de cap, creştere în greutate, indigestie sau chiar afecţiuni hepatice, dacă este consumat pe termen lung.

Şoriciul de porc: ce beneficii are Deşi este considerat o gustare calorică, şoriciul de porc poate avea şi anumite efecte benefice asupra organismului, dacă este consumat cu moderaţie. Conţinutul ridicat de proteine şi grăsimi transformă şoriciul de porc într-o gustare perfectă între mese, deoarece ţine de foame şi oferă energie. Şoriciul de porc conţine grăsimi nesaturate, în special acid oleic, care se regăseşte şi în uleiul de măsline. Aceste grăsimi sunt benefice pentru sănătatea inimii.

563 de calorii 35 de grame de grăsimi 63 de grame de proteine 3 grame de sodiu 80 mg potasiu < 0,5 grame carbohidraţi Aşadar, nu exageraţi cu cantităţile, pentru că o gustare formată din 100 de grame de şorici de porc vă aduce în dar cam multe calorii pentru silueta greu încercată de sărbători. Puteţi apela însă la un truc pentru a nu vă pune în pericol greutatea, şi anume: răzuiţi cât se poate de mult grăsimea de sub stratul de piele. În acest mod, numărul caloriilor va scădea considerabil.

Mai avem puţin şi ne vom înfrupta din bucatele tradiţionale de Crăciun, printre care şi deliciosul şorici de porc, rumenit bine şi fraged de se topeşte în gură. Dar pentru că trebuie să avem grijă şi la siluetă, dacă vrem să arătăm bine în ţinuta specială de Revelion, ar trebui să ştim şi câte calorii are acesta. Am aflat pentru voi răspunsul!

