Toate dosarele care ar fi fost comandate politic, pe timpul regimului Plahotniuc, vor fi revizuite de Procuratura Generală

ALEXANDR STOIANOGLO, procurorul general al Republicii Moldova: „Noi am luat la bază lista Adunării Parlamentare a Consiliului Europei în care au fost incluse 11 oameni. Avocaţii Ana Ursachi, Eduard Rudenco, Ion Creţu, judecătorii Domnica Manole, Viorel Munteanu, Gheorghe Balan, precum şi alte persoane – Gheorghe Petic, Grigore Petrenco, Pavel Grigorciuc, Sergiu Cebotari şi Valentin Eşanu.”

ALEXANDR STOIANOGLO, procurorul general al Republicii Moldova: „Stoianoglo a refuzat să prezinte cele 38 de dosare şi s-a referit numai la presupusele victime ale unor abuzuri judiciare indicate de APCE.”

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

După o iarnă destul de blândă, sufletele noastre au deja o atitudine primăvăratică și abia așteptăm să ne eliberăm de hainele groase și să ne plimbăm pe sub pomii înfloriți. Dar, în același timp, ne întrebăm ce va aduce nou primăvara unui an atât de...

– Felicitări pentru cartea „Limba de hârtie”, ajunsă la a doua ediție. Are un magnetism puternic, e o dezlănțuire de energii spirituale, identitare, lingvistice. Cititorul o citește dintr-o respirație. Tu, de asemenea, ai scris-o spontan, dintr-o respirație?

Actualitate 19 Februarie 2020, ora: 14:00

Un bucureştean pare să fi găsit elixirul tinereţii, ajungând al treilea cel mai în vârstă bărbat de pe Pământ, recunoscut de Guiness Book of Records. Dumitru Comănescu are 111 ani şi 3 luni şi a fost inginer agronom. Dumitru Comănescu are 111 ani şi 3 luni,...