TOP 10 cei mai mari SCRIITORI cu dereglări mintale

Nu este o metaforă şi mi-aş fi dorit să fie un fake-news. Nici una, nici alta. Ştirea are de ce să producă fiori, pentru că bagă direct omenirea într-un teritoriu neexplorat,...

Am privit acum seara "Secretele puterii" - o emisiune, avându-l drept moderator pe Alex Cozer. Evident, am urmărit cu atenție comentariile în timp real și vă expun...

Noi imagini video care susțin că prezintă practici de tortură a deținuților ruși, dintre care unul ar fi murit la scurt timp după filmare, au fost publicate, scrie The Moscow Times,...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

"Contora Republicană de Curort din Moldova are în vânzare putiovci pentru sectorul ambulatoric pe lunile ianuarie, februarie, martie anul 1954.

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

Dragobetele, sărbătoarea dragostei la români, îşi are rădăcinile în tradiţiile dace şi în credinţa într-un fel de zeu al iubirii, a cărui cinstire, pe 24...

În fiecare an, pe data de 25 februarie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului. Acesta s-a născut în Constantinopol, în...

Pe 4 martie se împlinesc 44 de ani de la cutremurul din 1977, cel mai devastator seism din istoria recenta a României care a lăsat in urma peste 1.500 de morți, 11.000 de...

Sfantul Conon a trait pe vremea Sfintilor Apostoli. S-a nascut in Isauria. Cei de aici au primit credinta in Hristos de la Sfantul Apostol Pavel. Parintii sai, Nestor si Nadia, l-au casatorit fara...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Sfanta Ipomoni s-a nascut in jurul anului 1372 in familia lui Constantin Dragastes, unul dintre conducatorii si mostenitorii regatului sarb al lui Stefan Dusan. Este demn de amintit faptul ca multi...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

În cadrul mai multor întâlniri, reuniuni și discuții cu persoane de vârstă diferită am remarcat faptul că acestea preferă și sunt capabile să-și exprime liber ideile, mai ales le place să vorbească despre libertate.

În medicina populară hreanul este deseori folosit pentru ştergerea petelor de pe piele şi a pistruilor, însă el are calităţi recunoscute şi ca remediu pentru sănătate: stimulează aparatul digestiv şi metabolismul, are efect expectorant, combate migrenele etc…

Sfanta Ipomoni s-a nascut in jurul anului 1372 in familia lui Constantin Dragastes, unul dintre conducatorii si mostenitorii regatului sarb al lui Stefan Dusan. Este demn de amintit faptul ca multi dintre stramosii ei au fost sfinti, precum Sfantul Stefan Nemanja sau Sfantul Simeon Izvoratorul de...

Cunoscut pentru încercările sale de a defini omenirea, un exemplu în acest caz fiind poveeastea macabră „Inima care-şi spune taina” (The Tell-Tale Heart), în opera lui se desluşeşte uşor faptul că Poe duce o luptă cu demonii în mintea lui. Chiar el însuşi a declarat că are înclinări spre stări de anxietate şi devieri psihice. „După moartea soţiei sale, Poe a declarat: "Sunt sensibil şi nervos, doar că într-un grad foarte neobişnuit".

Marquis de Sade a avut, fără îndoială, o viaţă excentrică. Credinţele sale culturale stăteau la confluenţa ideilor revoluţionare legate de libertatea sexuală şi morală, narate, de altfel, în multe lucrări de ale sale şi de unde noi am "moştenit" termenul de „sadism”. În 1803, nu mult după încarcerarea sa, el a fost declarat nebun şi plasat într-un azil. Dar nici în azilul respectiv, de Sade nu a renunţat la relaţiile sale sexuale ilicite, până la moartea sa din 1814.

Atunci când Jack Kerouac a scris faimoasa sa lucrare „Pe drum”, nu a fost un roman standard, cu zece capitole, pe care, pur şi simplu, l-a avut în minte. Ce a creat, a fost un produs cu un flux continuu de conştiinţă, dactilografiat pe rolă continuă. Această abordare unică la literatura de specialitate este probabil mai puţin surprinzătoare, decât atunci când se ia în considerare faptul că Kerouac a scris sub influenţa unui cocktail de substanţe care afectează creierul, printre care alcool, marijuana şi benzedrine amfetamină. Dar a fost onorabil scos de sub acuzare de Marina SUA, pe motivul că e o "personalitate schiloadă".

"O minte transcendentală mi-a invadat mintea mea, de parcă aş fi fost nebun toată viaţa mea şi brusc am devenit sănătos", a spus Dick, pretinzând, de asemenea, că el a început să ducă o viaţă dublă, jumătate din personalitatea lui fiind dominată de un creştin persecutat din Roma antică.

Jonathan Swift, scriitor anglo-irlandez al operelor „Călătoriile lui Guliver”, a avut o viaţă care, uşor-uşor, a luat şi ea calea nebuniei. Ce este sigur, este că până în 1472, psihicul său a depăşit limitele raţionalităţii şi stabilităţii. Will Durant scria, spre exemplu, cum cinci oameni încercau să-l împiedice să-şi scoată ochiul, care era inflamat, scenă, după care, el nu a mai vorbit un an întreg.

Preţurile petrolului au crescut marţi cu peste 2%, la cel mai ridicat nivel din ultimele 12 luni, după ce producătorii majori au demonstrat că ţin producţia sub control, în...

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, va renunța la rolul său de director executiv la sfârșitul acestui an și va trece la rolul de președinte executiv, a anunțat marți compania. El va...

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Nu este an ca decernarea Premiului Naţional să nu se lase cu...

De câte ori am mers, cu ani în urmă, în Moldova...

Uniunea Scriitorilor din Moldova are tot dreptul să se...

