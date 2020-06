Top 5 cele mai bune fructe de consumat pe timpul verii

5. Zmeura este un fruct dulce, răcoros și foarte parfumat ce este bogat în fibre, dintre care unele sunt solubile, sub forma de pectină, fiind o sursă excelentă de vitamina C. Culoarea roșie a zmeurei este oferită de nivelul crescut de antociani (antioxidanți).

3.Cine nu adoră cireșele cărnoase ce se găsesc pretutindeni la începutul verii? Pe lângă faptul că sunt delicioase, ele au un nivel ridicat de antioxidanți: antocianide care sprijină activitatea antioxidanților și quercetină care ajută la reglarea tensiunii arteriale. Acestea sunt, de asemenea, o sursă bună de fibre, potasiu, vitaminele A și C.

2. Piersicile sunt o încântare în timpul verii. Ele au o aromă minunată și un conținut ridicat de vitaminele A și C ce contribuie la sănătatea pielii. De asemenea, aceste fructe conțin antioxidanți și fibre, care îmbunătățesc digestia și sunt o sursă importantă de antioxidanți, betacaroten și de flavonoide, ce ajută la încetinirea procesului îmbătrânirii, reducând riscul apariției anumitor tipuri de cancer și boli cardiovasculare. În plus, piersicile sunt un aliat de încredere în curele de slăbire ele având doar 60 de calorii.

1. Pepenele roșu este cea mai bună alegere atunci când este cald, acesta hidratând și oferind o substanță benefică numită licopen ce protejează pielea împotriva arsurilor solare și luptă împotriva cancerului. Pe lângă licopen, pepenele roșu este o sursă bogată de vitaminele A și C, conține vitamina B6, beta-caroten, tiamina și potasiu.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Pandemia de coronavirus a afectat toate aspectele activității umane, inclusiv tendința autorităților separatiste de a dezinforma. Sub influența directă a autorităților de la Kremlin, a mass-mediei și a armatei, autoritățile și presa autoproclamatei regiuni adoptă și promovează...

Horoscop 26 Iunie 2020, ora: 07:33

Marte in Pesti face cuadratura cu Nodurile Lunare in ultimele grade de Gemeni si Sagetator, marcand un moment critic. Trebuie sa fii foarte atent, deoarece Marte atinge niste puncte de presiune cosmica. Exista o amprenta karmica asupra actiunilor tale. Tot ce faci are repercusiuni. Canalizeaza-ti...