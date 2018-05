TOP 5 sfaturi pentru tinerii antreprenori de la oameni de succes

Oricât ar părea de atractiv și captivant, în spatele unui antreprenor de succes se află multă muncă, determinare, dar și eșecuri. Chiar dacă fiecare business are particularitățile lui, există câteva elemente comune de care antreprenorii la început de drum ar putea ține cont.





Antreprenoriatul este despre a fi independent, despre satisfacții, dar și multă muncă, despre colegialitate și empatie. Însă este și despre eșec.

Ca sa eviți greșelile care te pot duce spre un deznodământ mai puțin fericit, iată câteva sfaturi de la antreprenorii care au reușit să construiască business-uri de succes.





Business Insider, citat de Wall-Street, a stat de vorbă cu mai mulți oameni de afaceri, care au împărtășit din experiența lor ca antreprenori.

Testează, testează, testează

Jacquelyn Ward și Ana Maes au fondat Our Story Bridal, cu sediul in New York. Acestea dețin un magazin în care vând rochii de mireasă și accesorii pentru nuntă la prețuri farte mici.

„Nu te aștepta să iasă totul perfect! Atunci când am început business-ul, ne bazam foarte mult pe informațiile pe care le aveam la îndemână pentru a face previziuni. În timp, am descoperit că singurul mod în care putem afla, pe bune, încotro ne îndreptăm este prin testare. Testează plecând de la informațiile pe care le ai, însă nu te aștepta să iasă perfect. În felul acesta vei mai face un pas spre obiectivele stabilite”, au declarat cele două antreprenoare.

Asigură-te că ai o poveste

Sabin Lomac și Jim Tselikis au fondat Cousins Maine Lobster, un business de food truck-uri și restaurante care vând homari.

„Ne-a luat câțiva ani până când am înțeles că o poveste te ajută să îți vinzi produsele. Am înțeles cât este de important faptul că suntem o familie, că ceea ce facem noi este un business de familie și ca pregătim mâncarea după rețete transmise în familie de la o generașie la alta. Am început să spunem oamenilor despre asta și a funcționat”.

Nu te lăsa descurajat de obstacole

Alexander Esposito și James Mirras conduc The Free Ride, un business care le oferă turiștilor transport gratuit către plajele din Hampton, Jersey Shore, Santa Monica și San Diego.

„De când am început business-ul, am folosit frecvent expresia ”O să găsim o soluție ca să o scoatem la capăt. Asta nu înseamnă că nu tratăm problemele cu seriozitate, însă, în felul acesta, ne asigurăm că nu vom lăsa micile obstacole să ne strice planurile de business. Niciun antreprenor nu are răspunsuri la toate problemele care apar, însă dacă ești calculat, dacă muncești din greu și ceri sfaturi, cu siguranță vei reuși să-ți atingi obiectivele”. (Alexander Esposito si James Mirras, The Free Ride)

Niciodată să nu uiți cine îți sunt clienții

Kelly Peeler a fondat NextGenVest, un business care îi ajută pe studenți să se descurce mai ușor în procesul de obținere a unor burse de studii.

„Într-un business vor apărea mereu o mulțime de probleme de care trebuie să te ocupi și care te vor împiedica să livrezi produse valoroase clienților tăi. Așadar, încearcă să nu pierzi niciodată din vedere care este obiectivul tău și cine sunt cei care își cumpără produsele”.

Atrage oameni care sunt mai deștepti decât tine

Ilir Sela a fondat Slice, un business care le permite clienților să comande de la pizzerii locale printr-o aplicație mobilă.

„Adună lângă tine oameni inteligenți care să te ajute să crești business-ul. Învață de la ei și crește odată cu ei. Vei reuși să îți atingi obiectivele doar dacă vei avea o echipă de oameni competenți”.

Sursa: Bizlaw.md