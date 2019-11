Topul celor mai puternice 10 telefoane cu Android

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Schimbarea climatică are o serie de efecte negative care afectează întreaga planetă, printre care și creșterea nivelului mării. Noi studii arată că nivelul mării crește, la nivel global, într-un ritm alert. În cursul secolului 21, cercetătorii estimează că apele...

Igor Dodon s-a inatlnit cu Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Republica Moldova, Dereck J. Hogan. Presedintele spune ca a discutat cu oficialul american despre pusibilitatea unei eventuale caderi a guvernului Sandu.

Temperaturile rămân ridicate în această perioadă, cu maxime de până la 23 de grade, ceea ce depăşeşte cu mult valorile normale climatologice ale lunii noiembrie. "Rămânem în această vară de noiembrie, in octombrie am numit-o vară indiană. Avem o...

Promovate ca o alternativă modernă la ţigările normale şi mai puţin dăunătoare pentru sănătate, ţigările electronice au trecut rapid de la etapa de modă trecătoare la cea de viciu scăpat de sub control, lipsa informaţiilor privind consecinţele folosirii pe termen lung fiind...

Un element comun la toate aceste dispozitive este chipset-ul Snapdragon 855 Plus de la Qualcomm, o revizie hardware care îmbunătăţeşte cu câteva procente atât procesorul, cât şi cipul grafic. Acest mic upgrade este însă de ajuns pentru a devansa complet dispozitivele Samsung, echipate cu Snapdragon 855 în China. Este interesant însă şi faptul că dintre cele 10 telefoane din clasament, 6 includ sufixul „Pro”, ceea ce sugerează că un astfel de model oferă de obicei performanţă mai bună decât modelul de bază, non-Pro, deci este un indicator destul de bun despre puterea dispozitivului în cazul telefoanelor cu Android, în majoritatea cazurilor.

AnTuTu a publicat noul clasament al celor mai puternice telefoane cu Android pentru luna octombrie, folosind o medie a scorurilor pentru fiecare dispozitiv în parte care a fost testat cu aplicaţia sa de benchmark între 1 octombrie şi 31 octombrie. Se pare că multe dintre dispozitivele din listă sunt produse de companii din China, modele Samsung sau Google fiind complet absente din acest top. Pe primul loc se află modelul Vivo NEX 3 5G, cel mai nou flagship al producătorului chinez, acesta obţinând nu mai puţin de 482.917 puncte în medie, fiind foarte apropiat de performanţa celui mai puternic dispozitiv testat vreodată cu AnTuTu, tableta iPad Pro din 2018, echipată cu procesorul Apple A12X Bionic. Următorul pe listă este vivo iQOO Pro 5G, telefonul brandului secundar al companiei, care este urmat apoi de OnePlus 7T şi OnePlus 7T Pro. ROG Phone 2, care era cel mai puternic dispozitiv la momentul debutului său din vară, a coborât pe locul al cincilea şi este urmat de Xiaomi Mi 9 Pro 5G, noul flagship al producătorului chinez, lansat în urmă cu puţin peste o lună. Este interesant însă faptul că BlackShark 2 Pro, modelul de gaming de la Xiaomi este chiar puţin mai jos în clasament, pe locul 7. Ultimele trei locuri sunt ocupate de Realme X2 Pro, brandul secundar de la OPPO, Meizu 16s Pro şi în cele din urmă Redmi K20 Pro, care în Europa a fost lansat sub numele Mi 9T Pro, cel mai accesibil flagship produs de Xiaomi.

