TRAFIC cu NOU-NĂSCUŢI. O clinică din UCRAINA deţinută de cetăţeni moldoveni, închiriază MAME-SUROGAT

Firmele din Germania scot la concurs peste 500 de joburi, unele dintre ele fiind plătite cu până la 74.000 de euro brut pe an.

În ajunul celei de-a doua runde a alegerilor prezidențiale din Georgia, guvernul de la Tbilis a decis să „anuleze” datoriile bancare ale populatiei, in principal a datornicilor aflati în așa-numita „listă neagră” (biroul de credit), a anunțat luni...

Centrul de Informaţii Universitare anunţă programul „Burse de Merit” 2018 – pentru cei mai buni studenţi ai ţării, ediţia XXIII, organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, cu suportul financiar al BC “Moldova Agroindbank” SA şi al...

Prețurile petrolului au scăzut marți cu peste 7%, la cele mai reduse nivele din ultimul an, pe fondul evoluției negative a pieței de pe Wall Street, provocată de îngrijorările tot mai mari legate de încetinirea creșterii economiei globale, transmite Reuters. Cotația...

„Eu sunt acuzat că am vândut copii, că ne-am înțeles să vindem copii în Vest”, a declarat Albert Tochilovschi-Mann, proprietarul firmei BioTexCom.

Jurnaliştii de la Euractiv.ro au început din vara anului 2017 o anchetă asupra afacerilor din jurul companiei BioTexCom și legăturile acestei companii în afara Ucrainei. Reţeaua are ramificaţii în Ucraina, Republica Moldova, dar şi în România. Ei au descoperit zeci de mame purtătoare în aceste ţări. Femeile au fost plătite cu sume mari de bani pentru a deveni mame-surogat.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)