Tragedie! Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit într-un cartier rezidenţial din San Diego

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit lângă un liceu, la Santee, la est de San Diego, în California, cel puţin două persoane au murit, alte două au fost rănite, iar case au fost avariate, au anunţat autorităţile locale, scrie presa locală.

Presa locală scrie că vctimele sunt pilotul avionului şi un livrator de la compania UPS, al cărui camion a fost distrus într-o explozie.

JUST IN: UPS Driver killed, other victims unknown after a plane came crashing down into several homes in Santee, California

Officials confirmed a UPS driver and a pilot are killed in a small plane crash in Santee.

The UPS truck was incinerated, and two homes were destroyed in the incident.

It is still unknown how many people were on the plane, and if all those inside the homes made it out safely. pic.twitter.com/TyISmejDRb