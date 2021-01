Trebuie un impeachment!

Cu fiecare zi ce trece de la inaugurarea M. Sandu, eu inteleg ca ea nu va face nimic pentru tara si pentru oameni. Niste italniri sterile cu sefi de stat, cu ambasadori, cu demnitari europeni, etc. Nimic concret. Nimic ce m-ar convinge ca votul meu nu a fost inzadar…

Ieri de exemplu, ea a avut intalniri la Bruxelles cu Johannes Hahn, Ursula von der Leyen si altii. Mai devreme, o întrevedere cu Laura Codruța Kövesi. Cine sunt toti acesti oameni? Unde sunt intalnirile strategice cu oamenii care intardevar conteaza pentru Moldova. La ce bun sa se vada cu Iohannis, Zelensky? Poate trebuie sa se vada cu cel mai apropiat lider international, care intradevar conteaza pentru Moldova? Sa treaca 3 saptamani de cand folosesti pasaportul diplomatic si sa nu te vezi cu Krasnoselsky?! Serios? Da cu ambasadorii Abhaziei si Osetiei de Sud, stabiliti la Tiraspol cine trebuie sa se intalneasca? Da cu veteranii? Da cu Leps, Kirkorov?

Trebuie sa fii mai aproape de popor, Maia. De norod, as zice. Ieri, inloc sa manaci scoici la Bruxelles, trebuia sa stai in rand dupa agheazma in parcul catedralei, da azi dimineata, inloc sa faci dus cald la hotel in centrul Europei, trebuia sa iesi din copca la -15, in halat prezidential, ca e Boboteaza! Acum inteleg de ce nu vrei sa stai la Condrita - te temi sa te bagi in copca!

Ce tot umbli dupa vaccinuri? Cui trebuie asta, la ce ajuta? Gandeste-te mai bine cine va aduce focul haric, ca asta intereseaza pe oameni, nu privivshile cu chipuri. Si fii mai curajoasa. Sa dai mana cu Ursula, poate oricine. Tu incearca sa pupi mana lui Vladaca pe Atos in sharavari albi, iaca asta da performance!

Tak ne poidet! Apuca-te de treaba si da vreo 2 medalii la oamenii care conteaza. Nu post-mortem la actori care au jucat rolul lui Eminescu, ci pre-mortem, la niste businessmani, cu porecle normale, ca lumea sa stie cui apartin supermaketurile. Eu iaca nu stiam ca Kitaets tinea Fidesco, da cand a primit medalie – am aflat.

Si numeste in sfarsit un Prim Ministru! Gatcan cred ca ar scoate Moldova de unde se afla. El stie cum se scoate de acolo...

Sursa