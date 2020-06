Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

Internațional 21 Iunie 2020, ora 11:04 Trump: Biden este „marioneta stângii radicale” Marime Font



Preşedintele american Donald Trump l-a ironizat, sâmbătă seară, pe adversarul său democrat Joe Biden, numindu-l "marionetă" a "stângii radicale", potrivit AFP. "În America lui Joe Biden, jefuitorii şi străinii în situaţie ilegală au mai multe drepturi decât americanii care respectă legea", a lansat el în timpul mitingului de campanie de la Tulsa, în Oklahoma. "El nu a făcut niciodată nimic, a fost vicepreşedinte", a mai afirmat Trump. Loading...



