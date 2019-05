Turcia face zgomot de război într-o criză a gazelor din Mediterana care riscă să readucă în conflict două state membre ale NATO. Ciprul acuză o nouă invazie turcească

Bloggerul Eugen Luchianiuc îi dă replică liderului PPDA, Andrei Năstase, care a lansat ieri atacuri dure la adresa celor care îl critică. Răspunsul bloggerului vine sub formă unui demers către conducerea Spitalului Clinic de Psihiatrie, în care Luchianiuc cere ca Năstase...

Analiştii cred că economia turcă a ieşit din recesiune în primul trimestru al acestui an, însă noi presiuni care fac ca lira să se deprecieze pot eroda revenirea economică, readucând PIB-ul pe scădere, notează Bloomberg.

El explică că Turcia îşi întemeiază atitudinea agresivă pe două aserţiuni. Una este că Cipru nu are niciun drept să acorde licenţe de foraj până nu ajunge la un acord cu Republica Turcă a Ciprului de Nord în privinţa împărţirii veniturilor. Problema este că Ciprul de Nord nu este recunoscut ca stat suveran decât de Turcia.

Turcia execută de mai mult timp acţiuni de intimidare în Mediterana. Anul trecut, nave de război turceşti au forţat un vapor de foraj aparţinând companiei italiene de energie ENI să înceteze lucrările în apele cipriote, iar în vara anterioară a hărţuit un vas aparţinând ENI şi companiei franceze Total. Marina turcă a ameninţat şi ExxonMobil să stea departe de Cipru, dar cu Flota a VI-a americană în apropiere, Turcia nu şi-a pus în faptă ameninţările, aminteşte David Rosenberg, contributor la ziarul israelian Haaretz.

Însă preşedintele turc Erdogan a spus, la o reuniune a NATO, că se aşteaptă ca Alianţa să sprijine drepturile Turciei în Mediterana. Turcia are a patra forţă militară ca mărime din cadrul NATO.

De asemenea, ambele state sunt membre ale NATO, dar relaţiile dintre Alianţa Nord-Atlantică şi guvernul lui Erdogan s-au tensionat în ultimul timp. SUA pun presiuni pe Turcia să renunţe la o afacere cu Rusia prin care ar cumpăra de la aceasta sisteme de rachete de apărare aeriană S-400 pentru că acestea nu sunt compatibile cu tehnica NATO şi ar submina alianţa, scrie Euractiv. Colaborarea guvernului turc cu Rusia nu se încheie aici. Dependentă de importurile de energie, Turcia a devenit, prin construcţia Turkstream, o verigă importantă în transportul gazelor naturale ruseşti către UE, în timp ce SUA îşi promovează intens gazele naturale lichefiate în Europa. În plus, Rusia construieşte prima centrală nucleară turcească.

Luni, armata turcă a lansat un exerciţiu naval de mai multe zile în Mediterana de Est, în Marea Egee şi Marea Neagră cu 131 de nave de război, 57 de aeronave de luptă şi 33 de elicoptere, potrivit datelor oficiale, preluate de Euractiv. „Ne luăm toate măsurile necesare pentru a proteja drepturile şi legea ţării noastre în Marea Egee, Mediterana de Est şi Cipru“, a declarat ministrul aparării din Turcia Hulusi Akar. „Scopul exerciţiului este de a demonstra că Forţele Armate Turce sunt foarte hotărâte, loiale şi capabile să asigure siguranţa, suveranitatea, independenţa, drepturile maritime şi beneficiile Turciei“, a precizat oficialul. Exerciţiul va dura până pe 25 mai. Săptămâna trecută, Fatih, primul vas turcesc de foraj marin, a pornit spre Mediterana pentru a începe primele operaţiuni de foraj la mare adâncime ale Turciei în largul coastelor sudice ale Ciprului. Vaporul, cumpărat de Turkish Petroleum, beneficiază, sub un contract de

Deşi are o economie fără vlagă, Turcia îşi etalează forţa militară în Marea Mediterană pentru a intimida pe oricine i-ar împiedica vasele să foreze după petrol şi gaze naturale într-o regiune despre care Cipru susţine că aparţine zonei sale economice exclusive.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)