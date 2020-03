TURISTUL NR.1 AL MOLDOVEI / Dodon: „Nu vă porniţi pe drumuri”

Doi cercetători români cer guvernului să înceapă o campanie agresivă de testare a populației cu teste rapide, după modelul din Coreea de Sud, pentru a putea ține sub control răspândirea rapidă a epidemiei de coronavirus. Valentin Pârvu și Mihaela Pârvu...

După cum am promis în cadrul conferinței de presă de la Parlament, susținută de deputații Octavian Țâcu, Lilian Carp și subsemnatul, astăzi voi prezenta probele concludente despre cel de-al treilea deputat psrm-ist, implicat în spălarea de bani din Federația Rusă,...

Igor Dodon susţine că la frontiera dintre Germania şi Polonia, în acest moment, se află 106 de moldoveni blocaţi. La frontiera dintre Austria şi Ungaria sunt blocaţi alţi 104 moldoveni. Frontiera dintre Polonia şi Ucraina - 45 de persoane, Germania - Austria, alte 17 persoane etc. „Noi vrem să vă ajutăm şi facem tot posibilul să vă ajutăm, dar cum? Frontiera e blocată. Rutele avia sunt interzise. Am văzut multe mesaje că „aduceţi-ne pe toţi acasă”. Să fim realişti, poate Guvernul să aducă acum 1 milion de cetăţeni acasă? Eu îmi doresc ca toţi cetăţenii să vină acasă, nu la această etapă, dar imediat ce se finalizează criza, fiindcă avem nevoie de voi aici acasa. (...) Cum să aducem 500-600 de mii sau 1 milion de oameni acasa? Prin ce căi? frontierele blocate, avioanele nu zboară. De aceea, rugămintea şi mesajul meu: vă rog, dacă este posibil rămîneţi acolo unde vă aflaţi”, a spus Igor Dodon la emisiunea „Preşedintele răspunde”.

