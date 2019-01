Ucraina a depus o cerere interstatală împotriva Rusiei la Curtea Europeană

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Laura Codruţa Kovesi a atacat la CEDO decizia prin care a fost revocată din funcţia de procuror-şef al DNA, plângerea fiind depusă în luna decembrie a acestui an. În plângere se arată că au fost atacate drepturile omulu

Oficialul a menționat că „guvernul ucrainean a cerut Curții să constate încălcarea de către Federația Rusă a drepturilor celor 24 marinari ucraineni răniți și arestați în timpul sechestrării ilegale a vaselor militare ucrainene în strâmtoarea Kerci in data de 25 noiembrie 2018. Guvernul ucrainean a cerut Curții să constate deținerea și anchetarea ilegală a marinarilor în instituțiile penitenciare ale Federației Ruse. Potrivit Guvernului, prin aceste acțiuni, Rusia a încălcat prevederile articolelor 2, 3, 5, 6, și 38 din Convenție.” https://www.ukrinform.ru

„ Guvernul Ucrainei a executat instrucțiunile Curții și a depus la 7 ianuarie 2019 o cerere completă in cauza 55855/18m referitoare la încălcarea drepturilor omului in cazul marinarilor ucraineni arestați de către Rusia” – a remarcat Lischina.

Ucraina a depus o cerere interstatală la CEDO împotriva Federației Rusie privind încălcarea drepturilor marinarilor ucraineni arestați in data de 25 noiembrie 2018 în strâmtoarea Kerci. Anunțul a fost făcut de către Vice Ministrul Justiției al Ucrainei – Ivan Lischina.

