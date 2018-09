UE şi Marea Britanie plănuiesc un summit special pentru a semna acordul privind Brexitul

May îşi va prezenta planul către omologii săi europeni în timpul unei întâlniri neoficiale de la Salzburg de miercurea viitoare iar apoi ceilalţi 27 de lideri vor discuta între ei despre propunerile prim-ministrului britanic. Este aşteptat ca planurile privind summit-ul din noiembrie să fie făcute publice în timpul întâlnirii de la Salzburg.

Tensiunile continuă, însă, în Partidul Conservator. Membrii pro-Brexit ar fi petrecut mai multe ore marţi noapte pentru a concepe un plan de a o înlătura de la putere pe prim-ministrul Theresa May, despre care cred că le-a trădat viziunea privind ieşirea din blocul european, conform unor surse.

Copyright © 2006 - 2018 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 12 Septembrie 2018, ora: 09:22

Din editia print

Prima dată m-am despărţit de casă, pentru mai mult timp, la o vârstă fragedă. Începeam clasa a XI-a, încă nu împlinisem 16 ani, și am plecat pentru un an în SUA. În urma unui concurs al Fundației Soros Moldova, am fost selectat pentru un schimb...