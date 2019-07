UE, von der Leyen şi socialiştii europeni

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Bucureşti, cu un salariu mediu net lunar de 3.684 de ron şi Cluj, cu 3.115 ron, conduc topul celor mai bine plătite judeţe din ţară, iar Vrancea este singurul judeţ unde salariul mediu este sub 2.000 de ron, adică 1.999 ron, arată un studiu privind piaţa muncii în 2018 realizat de...

Au mai fost scandaluri, certuri, ameninţări mai puţin voalate. Dar ceea ce publică azi publicaţia britanică Mail On Sunday chiar este fără precedent şi ridică întrebări extrem de grave, pe măsura acuzaţiilor teribile aduse administraţiei Trump şi preşedintelui SUA personal...

Or, aceste compromisuri nu neapărat legitime discreditează grav democraţii oricum serios avariate şi defectate în Europa. Bătrânul Continent se pune astfel într-o poziţie de inferioritate nu doar faţă de Rusia lui Putin şi tiraniile tiermondiste, ci şi în raporturile cu SUA, faţă de care mulţi europeni adoră să-şi cultive complexele de superioritate. Pradă tendinţelor ei centrifugale, UE riscă să se scindeze şi cu şi fără Ursula von der Leyen la butoanele executivului. Şi să dispară, dacă viitorii şefi ai Comisiei şi ai UE nu vor reuşi să refacă unitatea unui continent, azi, vai, extrem de polarizat.

Von der Leyen, care, moralmente, ar fi avut opţiunea de a-şi refuza nominalizarea, a devenit şi obiectul unui hazliu oprobriu ideologic. Stânga germană îi reproşează cu obidă imaginara vinovăţie de a fi devenit, fie şi involuntar, candidatul ”populiştilor” şi ultranaţionaliştilor aflaţi la conducere în Italia şi estul Europei. Înainte ca von der Leyen să fie pusă pe tapet de Merkel, care, la insistenţele lui Macron, renunţase facil la propriul ei candidat, Weber, în favoarea celui socialist, esteuropenii refuzaseră categoric numirea celui din urmă la şefia Comisiei. Or, esteuropenii s-au bucurat posibil prematur că l-au împiedicat. Căci Timmermans nu e, ca olandez tipic, un promotor la fel de fervent al Europei federale şi al marilor puteri ca von der Leyen, o zeloasă adeptă a adâncirii integrării europene.

