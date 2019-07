Uleiul de măsline: Elixirul sănătăţii

Uleiul de măsline este bogat în fitonutrienti, vitamine (A, B1, B2, C, D, E, K,), acizi graşi omega 3 şi omega 6, fiind ideal pentru gătit pentru că nu îşi pierde proprietăţile la încălzire decât la peste 210 grade Celsius", ne spune prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi, directorul Institutului de Cercetări Alimentare. "Fără îndoială, cel mai bun ulei de măsline este cel extra virgin, făcut direct din sucul de măsline şi care are o aciditate sub 0,8%", adaugă specialistul.

Tipuri de ulei de măsline

Caracterizarea uleiurilor conform normativelor CEE se face în funcţie de parametrii chimici (aciditate, număr de peroxizi, absorbire raze ultraviolete) şi un "Panel Test" întocmit de degustători profesionişti. Astfel, reiese următoarea clasificare:

Ulei de măsline extra virgin (Extravirgin Olive Oil) – păstrează aromă naturală a fructului, având o aciditate mai mică de 0,8%;

Ulei de măsline (Olive Oil) - amestec între uleiuri de măsline rafinate şi uleiuri de măsline virgine. Trebuie să aibă o aciditate mai mică de 1% şi să respecte standardele în vigoare;

Pomace Olive Oil - amestec între Pomace Oil Rafinate şi Virgin Olive Oil. Are o aciditate care nu depăşeşte 1% şi se conformează standardelor caracteristice. De fapt, aceste uleiuri conform normelor CEE, nu pot fi numite "uleiuri de măsline".



Uleiul de măsline în bucătărie

Uleiul de măsline cel mai bun este cel neprelucrat. Acesta poate balansa aciditatea crescută (de la sucul de fructe că lămâia, oţetul, etc.) din orice fel de mâncare; poate fi folosit, de asemenea, că un condiment. Uleiul de măsline are efecte miraculoase asupra gustului atunci când este folosit alături de suc de lămâie, oţet şi ouă, în prepararea sosurilor de la aperitive. Uleiul de măsline da suculentă oricărui fel de mâncare şi îmbogăţeşte aromă acesteia.

Spre deosebire de alte uleiuri din seminţe, uleiul de măsline rămâne stabil că structura chimică la temperaturi relativ mari datorită antioxidanţilor şi conţinutului mare de acid oleic. Cercetările au demonstrat că cel mai pur ulei de măsline are punctul de ardere (punct în care structura de grăsimi începe să se schimbe) de la 406 la 468 grade Fahrenheit. Uleiul extra virgin de măsline are punctul de ardere la aproximativ 220 grade Celsius. Uleiul de măsline poate fi folosit de mai multe ori datorită consistenţei lui structurale (rezistenţă la temperaturi mari). De asemenea, s-a dovedit ştiinţific că uleiul de măsline absoarbe mai puţine grăsimi decât orice alt gen de ulei.

Culoarea nu dovedeşte întotdeauna calitatea uleiului. Nuanţă unui ulei de măsline bun poate varia de la verde (dacă are clorofilă că element principal), până la galben auriu (dacă are caroten). Gustul şi mirosul pot, de asemenea să difere. De exemplu, dacă uleiul este puţin amar, înseamnă că măslinele nu au fost pe deplin coapte atunci când au fost culese.

Aciditatea uleiului de măsline nu trebuie să depăşească 3,3 grade. În Grecia, este considerat a fi cel mai bun ulei acela care nu depăşeşte 0 grade aciditate. Metodele de culegere, depozitare şi presare a uleiului de măsline pot afecta nivelul de aciditate.

"Uleiul de măsline trebuie depozitat în loc răcoros şi întunecat. Dacă atunci când este pus la rece se tulbură şi se îngroaşă, asta înseamnă că uleiul este unul bun", ne spune prof. dr. Mencinicopschi.

Uleiul de măsline: beneficii pentru sănătate

Uleiul de măsline extra virgin este recomandat şi din motive terapeutice. Acesta este un "suc" natural care păstrează intactă aromă, gustul, vitaminele şi proprietăţile fructelor măslinului.

Potrivit specialistului, uleiul de măsline este benefic în mai multe afecţiuni:

Bolile de inima: un studiu al Universităţii Oxford sugerează că uleiul de măsline protejează inima de îmbolnăvire. Cercetătorii au comparat efectul unei diete bogate în grăsimi monosaturate, că uleiul de măsline, cu dietă tipică englezească, bogată în grăsimi polisaturate. După două luni de dietă în care a fost introdus uleiul de măsline, s-a micşorat semnificativ nivelul adeziunii moleculelor de sânge ce rezultă în urmă inflamării arterelor. Inflamatia cronică deteriorează serios arterele şi poate duce la ateroscleroza.

Colesterolul: în ţările cu incidenţa mare a bolilor cardiovasculare se consumă alte grăsimi săturate ce sunt bogate în colesterol. Cercetările au demonstrat că folosirea uleiului de măsline creşte semnificativ nivelul HDL şi că acesta reprezintă principala sursă de acizi graşi monosaturati. O creştere a nivelului HDL nu numai că oferă protecţie împotriva depozitelor de colesterol, dar reduce şi nivelul de colesterol din corp.

Cancerul de san: un studiu efectuat pe 62.000 femei, în Suedia, la Karolinska Institute din Stokholm a demonstrat faptul că femeile care consumă grăsimi monosaturate au avut un risc mai mic de a face cancer la san. De aceea, se recomandă înlocuirea uleiului bogat în grăsimi polisaturate cu uleiul de măsline.

Cancerul de prostată: s-a descoperit că B-sitosterolul, care se găseşte în uleiul de măsline, inhibă creşterea celulelor cancerului de prostată.

Artrită: cercetările au demonstrat că o creştere a consumului de ulei de măsline reduce riscul artritei cronice.

Osteoporoză: uleiul de măsline ajută la menţinerea densităţii oaselor şi la protejarea împotriva acestei afecţiuni.

Diabetul: uleiul de măsline are efecte benefice şi în tratamentul unor forme de diabet.

Afecţiunile gastrointestinale: uleiul de măsline are capacitatea de a spori bună funcţionare a ficatului şi permite eliminarea substanţelor toxice din organism.

Uleiul de măsline - uleiul frumuseţii

Uleiul de măsline este un ingredient folosit adesea în foarte multe produse cosmetice. Astfel, el devine un prieten de nădejde al femeii, ajutând-o să-şi păstreze frumuseţea şi prospeţimea. Uleiul de măsline poate fi folosit de fiecare dintre noi, acasă, atât singur cât şi în combinaţie cu alte ingrediente naturale, pentru:

corp: pentru o piele mai catifelată şi hidratata, pune câteva linguri de ulei de măsline în cadă atunci când faci baie;

mâini: masează-le seară, înainte de culcare, cu ulei de măsline şi acoperă-le pe timpul nopţii cu mănuşi de bumbac. Dimineaţă vei avea o piele moale şi catifelată;

unghii: în cazul în care cuticulele îţi dau bătăi de cap sau unghiile tale sunt fragile, le poţi înmuia, o dată pe săptămâna, timp de 20 de minute, într-un păhărel de ulei de măsline;

ten uscat: prepară-ţi o masca din ulei de măsline, gălbenuş de ou şi miere şi aplică pe faţă. Îţi va hidrata tenul;

buze: dacă ai buzele uscate sau crăpate, foloseşte uleiul de măsline pe post de balsam;

par: aplicat pe vârfurile despicate, uleiul de măsline ajută la regenerarea acestora. De asemenea, dacă ai probleme cu mătreaţă, masează scalpul cu ulei de măsline, apoi acoperă părul cu o pungă din plastic şi lasă uleiul să acţioneze timp de 30 de minute. După aceea, şamponează-te normal.

