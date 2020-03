ULTIMA ORĂ /// 36 de persoane din sistemul medical sunt infectate cu COVID iar un medic a decedat

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Un grup de fondatori de startup-uri au prototipat o vizieră de protecție ușor de fabricat și care poate fi folosită de doctori pentru a se proteja de coronavirus. Proiectul se numește viziere.ro și are cereri de la mii de doctori care au nevoie de materiale de protecție în acest...

Pandemia de coronavirus a dus la reducerea drastică a poluării din marile metropole europene. Italia, Spania și Franța, principalele state lovite de Covid-19, au înregistrat niveluri de poluare cu mult sub cele obișnute, scrie BBC.

Motivele (in baza concluziilor experților din China) pot fi la noi câteva: - echipamente insuficiente sau necorespunzătoare locului de muncă - nu este pus pe deplin în aplicare un set de standarde și proceduri stricte de operare - conștientizare încă insuficient de puternică a lucrătorilor despre necesitatea aplicării măsurilor de protecție - nu a existat suficient timp pentru pregătire și practici sistematice - lipsa supravegherii profesionale, precum și a mecanismului strict de monitorizare.

Este prea mult pentru o situație prezentată ca aparent bună și sub control - 18% din numărul total. Nici țările care se confruntă cu probleme grave nu au inregistrat așa ceva. Italia a înregistrat circa 9% din numărul total de îmbolnăviri.

