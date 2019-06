ULTIMA ORĂ /// VIDEO /// Spania se confruntă cu un imens incendiu forestier, în timp ce valul de caniculă se intensifică în Europa

”Ne confruntăm cu un incendiu grav, la o scară pe care nu am mai văzut-o de 20 de ani”, a spus ministrul de Interne al regiunii, Miquel Buch, într-un mesaj pe twitter. Totodată, acesta a subliniat că incendiul ar putea să ardă 20.000 de hectare de vegetație și a făcut apel la atenție, pentru că ”orice neatenție poate duce la o catastrofă”.

Incendiile forestiere au făcut ravagii în orașul Tarragona, Catalonia, unde aproximativ 5.000 de hectare de vegetație au fost arse deja, pe fondul temperaturilor ridicate și a vânturilor puternice. Peste 500 de pompieri și soldați încearcă să controleze imensul incendiu din nord-estul Spaniei care ar putea să se întindă și să distrugă 20.000 de hectare de pădure, relatează The Guardian.

Copyright © 2006 - 2019 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Radiațiile solare sunt extrem de periculoase și devin din ce în ce mai puternice cu fiecare an care trece, avertizează medicii. Cremele de protecție solară sunt foarte importante, nu numai pentru cei care merg pe plajă, ci pentru oricine se expune razelor solare.

Actualitate 27 Iunie 2019, ora: 11:43

August este luna in care cele mai multe fructe ale padurii sunt coapte. Zmeura, afinele, murele, toate acestea sunt accesibile si se pot gasi in natura in timpul drumetiilor de vacanta.