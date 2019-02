Actorul de origine română Sebastian Stan va juca în producţia Netflix numită "The Devil All the Time", luându-i locul lui Chris Evans, fostul său coleg din franciza de succes cu supereroi "Căpitanul America/ Captain America", conform variety.com.



Actorul Chris Evans a decis să nu mai facă parte din acest proiect din cauza unui program foarte încărcat, scrie Mediafax.

În acest film vor mai juca Tom Holland, Jason Clarke, Mia Wasikowska, Robert Pattinson, Riley Keough şi Bill Skarsgard.

Filmul este o adaptare a romanului cu acelaşi nume lansat de scriitorul Donald Ray Pollock în 2011. Acţiunea se situează într-un oraş fictiv, Knockemstiff, din Ohio, unde izbucneşte "o furtună de credinţă, violenţă şi izbăvire".

Regizorul filmului este Antonio Campos şi este bazat pe un scenariu semnat de el şi Paulo Campos.

Sebastian Stan este cel mai cunoscut actor român care a reuşit să se impună în industria de film americană. În "Marţianul", nominalizat la şapte premii Oscar, a jucat alături de Matt Damon, iar în "Lebăda Neagră" a făcut parte dintr-o distribuţie de top alături de Natalie Portman, Mila Kunis şi Vincent Cassel. A jucat şi în musical-uri pe Broadway şi în serialul american "Gossip Girl", dar şi în lungmetrajul "I, Tonya", de Craig Gillespie. În cel mai recent film din trilogia "Captain America" a jucat într-un rol principal alături de Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans, Hugo Weaving şi Samuel L. Jackson. Rolul din "Captain America" l-a reluat şi în franciza "Avengers".

Chris Evans ieşit în evidenţă în trecut cu roluri precum cele interpretate în filmele din seria "Cei patru fantastici", "Ţestoasele Ninja", "Care-i numărul tău?" şi două francize de succes inspirate din universul benzilor desenate Marvel - "Căpitanul America/ Captain America" şi "Răzbunătorii/ The Avengers".