Un adept al Pământului plat a murit într-un accident de rachetă

Americanul Mike Hughes a murit după ce racheta artizanală la bordul căreia se afla s-a prăbuşit imediat după decolare, potrivit CNN. Racheta fusese construită în curtea pilotului, cu un cost de 18.000 de dolari. El era un adept al teoriei pământului plat.

Un american care a vrut să demonstreze să pământul e plat şi-a găsit sfârşitul în deşertul californian. Mike Hughes a încercat să ajungă în spaţiu la bordul unei rachete artizanale propulsată de aburi.





Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f