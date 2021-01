Am constatat, pentru a câta oară, dispreţul conducătorilor ţării pentru educaţie şi formare profesională. „Ţara te vrea prost”, a fost mereu deviza lor. Să poţi fi manipulat mai uşor în alegeri. Şi câştigă cine nu te aştepţi, am văzut recent.

Timpul Liber 3 Ianuarie 2021

