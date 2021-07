Un ciorchin de struguri s-a vândut cu 13.000 de dolari

Stimate domnule Renato Usatii, cu mare reținere folosesc sintagma „stimate”, dar voi fi politicos în continuare. Am urmărit cu multă atenție declarația dumneavoastră...

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aflat sub presiune din cauza sancţiunilor dictate de Uniunea Europeană, a cerut marţi sprijin suplimentar din partea Rusiei, în...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

„În data de 22 iunie 1941, Armata Română avea să treacă Prutul cu un singur scop, iar acela nu era dobândirea de noi teritorii: eliberarea de sub ocupația...

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Ministrul justiţiei din Franța, Eric Dupond-Moretti, a fost audiat vineri timp de șase ore, iar în final a fost pus sub acuzare pentru conflict de interese. Este pentru prima dată când politica franceză ca un ministru al justiției să fie inculpat în funcție.

Astronomii au descoperit o stea rară, în formă de lacrimă, aflată la aproximativ 1.500 de ani lumină de soare. Forma sa neobișnuită este dată de faptul că are o stea parteneră care se hrănește efectiv cu materia din corpul ei. În astfel de sittuații, ambele stele explodează...

"Zilele însorite, cu temperaturi ridicate, au continuat chiar înainte de recoltare, aşa că am reuşit să culegem struguri cu o dulceaţă intensă", a declarat Mitsuo Maruyama, director adjunct al grupului de cercetare a soiului "Ruby Roman", un organism format din cultivatori din prefectura Ishikawa. Fructele premium și mâncărurile de lux se vând de obicei cu prețuri foarte mari la primele licitații în Japonia, cumpărătorii folosind această "tehnică" în scopuri promoționale.

"Vreau să introduc 'Ruby Roman' populaţiei din Taiwan", a declarat Hsieh, în vârstă de 66 de ani, care a precizat că, raportat la "un an de muncă grea pentru producătorii (strugurilor), suma de 1,4 milioane de yeni este mică", informează agenţia Kyodo. Vineri, în cadrul primei licitaţii din acest sezon, au fost livraţi 253 de ciorchini de struguri din soiul "Ruby Roman".

Suma este cu 100.000 de yeni mai mare față de sezonul trecut, fiind stabilit astfel un record pentru al treilea an consecutiv, transmite digi24.ro. Hsieh Ming-ta, care conduce Yumaowu, un lanţ japonez de supermarketuri de lux din Taiwan, a cumpărat strugurii din soiul "Ruby Roman" prin intermediul unui angrosist din Kanazawa, capitala prefecturii Ishikawa, unde soiul a fost dezvoltat şi este cultivat în exclusivitate.

În fiecare an, la data de 12 iunie, este marcată Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor.

Solstiţiul de vară are loc anul acesta luni, la ora 06:32, ziua de 21 iunie fiind cea mai lungă din an şi marcând începutul verii astronomice. Durata zilei va fi de 15h 32m, cea a...

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

