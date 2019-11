Un deputat din ACUM a fost SIGUR că Guvernul Sandu nu va fi demis

Deputatul Vladimir Bolea susține că este foarte greu de dat cu presupusul în Republica Moldova. Astfel a răspuns deputatul, într-un interviu pentru europalibera.org, fiind întrebat dacă o să poată să activeze în regimul acesta, „în genul acesta de relații cu majoritatea care, iată, are un guvern al nimănui pe durata unui mandat plin sau totuși ne așteaptă iarăși rocade și schimbări radicale”.

După cum informează TRIBUNA, Vladimir Bolea a menționat că, cu câteva zile înainte de a pica Guvernul, spunea că nu vede niciun motiv ca să pice nici Guvernul acesta și nu vedea niciun motiv să cadă nici această alianță.

„Chiar dacă era una nefirească și eu eram unul dintre cei foarte uimiți că noi am reușit să facem acest lucru, după care a venit momentul în care am conștientizat că da, sau muncești, sau demonstrezi prin acțiuni concrete și sigure că poți face ceva și te apuci și faci, sau stai în Parlament și vorbești aiurea toată ziua. Eram foarte sigur că nu va pica, că va merge în continuare, că va funcționa, pentru că lucrurile mergeau bine și erau în favoarea la toți, dar absolut la toți – și socialiștii, și PAS, și DA, toată lumea avea de câștigat, dar în primul rând avea de câștigat țara, oamenii din Republica Moldova, pentru că se începuse un proces de reformare a sistemului în sine. Și eu înțelegeam că la suprafață poate nu era atât de vizibil rezultatul pe moment, cinci luni este prea puțin și eu le spuneam oamenilor că noi trebuie să comparăm cinci luni cu 28 de ani. Nu poți să repari în cinci luni ceea ce ai construit 28 de ani, doar asta am construit 28 de ani. Și nu este corect nici să vorbim numai de ultimii trei ani în care au guvernat, spre exemplu, Filip sau nu știu cine, trebuie să vorbim din ‘91 până în 2019, că dacă aveam această abordare atunci, vorbim corect, vorbim clar și oamenii înțeleg ce se întâmplă, pe ce ne bazăm, la ce facem trimitere. Și eu înțelegeam că guvernul ceea ce face, face în profunzime lucrurile și reformele”, a răspuns Bolea.

