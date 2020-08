Un medic în vârstă de 65 de ani care activa la spitalul din Anenii Noi a decedat în urma infectării cu Covid-19

Astăzi sistemul medical din RM a mai pierdut un specialist, este vorba de medicul Mihail Preotesa. Acum patru zile soția sa a scris pe Facebook un mesaj plin de durere în care spunea că familia sa trece printr-un adevărat calvar.

În urma infectării cu noul coronavirus încă un medic a pierdut lupta pentru viață. Este vorba despre Mihail Preotesa, în vârstă de 65 de ani, șeful secției Terapie din cadrul Spitalului Raional Anenii Noi. Despre decesul acestuia a anunțat directorul spitalului Nicolae Usatâi dar și Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale.

Medicul a fost diagnostigat cu noul virus la 27 iulie, la fel acesta suferea de mai multe comorbidități.

Soția sa, Ana Preotesa care la fel a fost testată pozitiv cu Covid- 19 scria acum patru zile pe pagina sa de Facebook că familia lor trece printr-un calvar.

„Familia noastra -Preotesa Mihail si Ana trecem printr-un calvar adevarat,care se numeste COVID-19/,cu febra, tuse, pneumonii bilaterale, pleorizie./Sotul in prezent se afla in terapia intensiva -1 SCR,Chisinau. Numai datorita medicilor din prima linie sec.Covid SR Anenii Noi -Stetenco Dmitrii,Caragia Eugeniu ,Poiana Elena am putut sa depasesc acest calvar.Ei au inceput activitatea sa in sec. terapia generala sub conducerea Preotesa Mihail,si au devenit adevarati specialisti,profesionalisti,Ambițioși ,devotati.Vreau sa mentionez si "ingerii" nostri-asistentele medicale din prima linie-Danuta Liliana,Nujda Veronica,Gangan Tatiana, Rotari Rodica si infermiere-Magheranova Galina,Coroliova Tatiana,Iacob Vera, Ghereg Svetlana care umar la umar impreuna cu mediicii depun efort enorm pentru a salva viata omului. Si nu in ultimul rind vreau sa multumesc directorului IMSP SR Anenii Noi dom. Nicolai Usatii pentru ajutor acordat.

Dragii nostri -va doresc sincere urari de bine,sanatate,fercire, realizari,familiilor Dvs. rabdare intelegere,sustinere”, se arată în postare.

De la începutul pandemiei în RM din cauza Covid-19 în total au decedat 31 de lucrători medicali.

