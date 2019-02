Un miliardar rus a cumpărat 5,3% din OTP Bank din Ungaria, care este pe cale a cumpăra Mobiasbancă

La Chişinău, unde sistemul bancar se află de mai mulţi ani într-un proces de consolidare după furtul bancar din 2014, zilele acestea s-a anunţat o nouă schimbare de acționariat. Aceasta vizează una din cele mai stabile bănci - Mobiasbanca – care ar urma să treacă din proprietatea gigantului francez Societé Générale în cea a Grupului financiar ungar OTP – scrie Europa LIberă.

Decizia gigantului francez Group Société Générale de a-i vinde celui mai mare grup financiar ungar OTP Bank Group acțiunile din banca moldoveană Mobiasbancă, este o decizie mai veche a francezilor de a-și retrage afacerile din Europa de Est în favoarea altor piețe considerate de ei mai atractive. Group Société Générale a anunțat vânzarea filialelor din Bulgaria, Albania, Macedonia, Muntenegru, Serbia şi Republica Moldova.

În presa românească s-a scris multe informații precum că proprietarul de facto al OTP Bank ar fi oligarhul de la Budapesta Sandor Csany, care l-a fi sprijinit pe liderul ungar, Victor Orban, sau s-ar putea afla chiar statul maghiar. Fost şef al OTP (CEC-ul maghiar) şi în perioada comunistă, Sandor Csany este considerat unul dintre oligarhii care l-au sprijinit pe liderul de la Budapesta. Csany a fost văzut de foarte multe ori mergând la vila lui Viktor Orban pentru a viziona împreună meciuri de fotbal.

Recent, un pachet de 5,3% din acțiunile OTP Bank, au fost achiziționate de omul de afaceri rus Megdet Rahimkulov prin intermediul companiilor pe care le deține. Achiziția fulgerătoare a unui pachet atât de mare a lansat pe piața zvonuri privind o eventuala tentativa de preluare.



Megdet Rahimkulov (Мегдет Рахимкулов) a deținut anterior funcția de reprezentant în Ungaria al concernului Gazprom.



Rahimkulov, deține active in valoare de aproximativ 920 de milioane de dolari, dintre care 600 de milioane de dolari in Ungaria, deține si banca locala AEB. Oficialii OTP au confirmat ca omul de afaceri deține in acest moment 5,3% din banca, procentul reprezentând pachetul total de acțiuni aflat in posesia companiilor sale si ale rudelor apropiate. Afacerea a stârnit interesul analiștilor, care speculează ca ar putea fi vorba despre o încercare de preluare.

Potrivit revistei Forbes, din 2008, el se află în prima sută a celor mai bogați ruși din clasamentul celor mai bogați oameni de afaceri din Rusia. Capitalul său a atins cel mai înalt nivel în 2011 - 1,6 miliarde de dolari și locul 62 pe listă. În 2013, a ocupat poziția 72, cu un capital de 1,2 miliarde de dolari, iar în 2016 averea sa a fost estimată la 1 miliard de dolari (poziția 74). Deține acțiuni în banca maghiară OTP, compania petrolieră MOL, Gazprom și VTB. Investițiile sunt administrate de compania de familie Kafijat Trading and Consult.

Mobiasbanca, deține 14% din piața financiară moldovenească, cu un profit net de 301,1 milioane de lei.

Timpul.md