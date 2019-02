Un nou studiu sugerează că Marte este o planetă vie din punct de vedere geologic

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Igor Dodon a anunțat că în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen, la care participă zilele acestea, va prezenta un „concept al politicii externe echilibrate”. Acest concept are la bază principiul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova.

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

O universitate din Cluj are încasări de 1.000 de euro pe zi, după ce și-a făcut firmă și și-a deschis propriul magazin de desfacere, unde vinde lapte, ouă, mezeluri, dar și produse de patiserie, produse în Stațiunea Didactică Experimentală de la Cojocna, relatează...

Marte are două mari calote glaciare la poli. Pe Pământ se întâmplă ca apa lichidă să existe sub stratul gros de gheaţă, căldura planetei ducând la topirea gheţii. Marte este mult mai rece decât Terra, astfel că e neclar ce tip de mediu este necesar pentru topirea gheţii de la baza calotei.

„Credem că dacă există viaţă, este posibil ca aceasta să fie în adâncime, protejată de radiaţie”, a precizat Ali Bramson, cercetător la Lunar and Planetary Laboratory din cadrul University of Arizona şi coautor al studiului. „Dacă încă sunt procese magmatice active astăzi, poate erau mai des întâlnite în trecutul recent, topind mai mult apa la baza gheţarilor. Acest lucru ar oferi un mediu mai favorabil pentru apa lichidă şi deci şi pentru viaţă”, a adăugat cercetătorul.

Posibila prezenţă a a activităţii subvulcanice recente pe Marte adăuga greutate ideii că Marte este o planetă activă din punct de vedere geologic. Noul studiu contribuie şi la dezbaterea cu privire la existenţa apei lichide pe Marte. Prezenţa apei în stare lichidă are implicaţii pentru găsirea posibilei vieţi extraterestre şi, de asemenea, ar reprezenta o resursă pentru viitoarele explorări umane a planetei vecine.

Autorii sugerează că activitatea subvulcanică recentă - formarea unei camere magmatice în ultimele sute de mii de ani - trebuie să aibă loc pentru a exista suficientă căldură pentru producerea apei lichide sub gheaţa groasă de un kilometru şi jumătate. Reciporca este valabilă, dacă nu era suficientă activitate în adâncime, atunci apa lichidă nu s-ar fi putut forma sub calota glaciară, scrie Phys.

Un studiu publicat anul trecut în jurnalul Science sugerează că apa lichidă este prezentă sub calota din polul sud al lui Marte. O nouă cercetare publicată în jurnalul Geophysical Research Letters spune că trebuie să existe o sursă subterană de căldură pentru ca apa lichidă să existe sub gheaţa polară.

