Un nou teatru în războiul ruso-ucrainean: Marea Azov

Am avut plăcerea să mă reîntorc la Bistrița, un oraș superb, doldora de scriitori, oameni de cultură, oameni minunați. Am stat acolo câteva zile și aproape că n-am avut timp să respir, pentru că programul a fost unul foarte bogat.

În 2008, a fost publicat primul meu articol în ziarul TIMPUL. Eram încă pe băncile școlii, când am scris acel text despre disciplina „opțională” de limbă și literatură rusă, pe care o studiasem în toți anii de liceu, câte două ore pe săptămână,...

Un nou studiu a dmonstrat că asimetria dintre cele două părţi ale feţei creşte odată cu vârsta. Descoperirea are implicaţii importante pentru rejuvenarea facială şi procedurile de reconstrucţie.

Red Union Fenosa anunță că astăzi vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

Hotelul The Muraka din Maldive, vva inaugura în luba noiembrie prima vilă subacvatică din lume, oferă vizitatorilor săi ocazia să doarmă “printre rechini”.

Încă nu s-a ajuns la confruntări armate, însă tensiunile cresc de la o săptămână la alta. Noul teatru de ostilităţi este Marea Azov, zonă în care atât Rusia, cât şi Ucraina au interese în virtutea graniţelor comune. În perioada în care relaţiile ruso-ucrainene au fost bune, tema reglementării zonei Azov prin tratate cu prevederi clare era adesea ignorată. Observatorii politici din Ucraina admit astăzi că, în cazul rezolvării pe deplin a delimitării spaţiilor maritime ale celor două ţări cu mult timp înainte de anexarea Crimeii şi izbucnirea războiului din Donbas, Rusia nu ar fi avut atâtea pârghii la dispoziţie pentru sporirea prezenţei sale militare şi militarizarea Mării Azov. Proces care, de altfel, are loc de aproape un an, elemente ale Flotilei Mării Baltice fiind redislocate în potenţiala zonă de conflict din proximitatea Donbasului.

