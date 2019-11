Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Un moldovean a suferit un grav accident în Marea Britanie, în timp ce era la muncă. Bărbatul are nevoie de peste 50 de mii de dolari pentru tratament. Accidentul a avut loc pe data de 9 noiembrie anul curent, în timp ce Vadim Cangea făcea livrări, în calitate de...

Poliția britanică a arestat 17 persoane, în urma unei operațiuni care a vizat destructurarea unei rețele internaționale de trafic de carne vie, informează The Evening Standard. Au fost efectuate raiduri în 16 orașe din Marea Britanie, echipa britanică de intervenție fiind...

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că există riscuri ca tranzitul de gaz natural spre Europa prin Ucraina să se întrerupă, relatează Reuters, preluată de Agerpres. Prezentul acord privind tranzitul de gaz între Rusia şi Ucraina expiră la finalul acestui an şi...

Nu aş fi spus nimic până aici, dacă nu aş spune următoarea propoziţie: Primul om din Basarabia care a înţeles că Moldova are nevoie de un Piersic înflorit în noapte a fost cel care este Nicolae Avram. După ce am înţeles şi eu acest lucru, aştept să se întâmple minunea: în noaptea în care luminează un Piersic înflorit trebuie să se regăsească doi oameni, doi români, despărţiţi de două secole: marele actor român Florin Piersic şi marele compozitor român Eugen Doga. Numele acestora, puse alături - Doga şi Piersic sau Piersic şi Doga, că-i totuna! -, sunt două şine de cale ferată peste Prut, în Europa, din ieri în mâine.

Florin Piersic însă are altă misiune când vine la Chişinău, el nu vine ca mare actor, ci ca mare vorbitor al limbii române directe, înnodător de destine şi drumuri istorice. Asta e. Când asculţi atent cum vorbeşte şi ce vorbeşte Piersic, înţelegi că, de fapt, el nu vorbeşte, ci leagă/înnoadă nişte fire pe care le-a rupt acum vreo două secole Ivan Turbincă – acesta a intrat închefăluit în Grădina noastră, în care cântau îngerii, şi şi-a deşertat în ea turbinca cu draci. Speriaţi de necuraţi, unii îngeri şi-au pierdut graiul, alţii au fugit în lume. De aia am zis: lăsaţi-l pe Florin Piersic să vorbească, adică, lăsaţi-l pe Florin Piersic să lumineze în noapte pentru ca îngerii muţi să-şi recapete vorbirea, iar cei fugiţi în lume să găsească drumul înapoi spre casă.

Florin Piersic e un actor mare, un actor excepţional, irepetabil etc.? Bineînţeles!

Mai sunt şi alte motive, dar acelea, fiind politice, nu le invoc, fiindcă Florin Piersic nu face politică. El face lumină în noapte, or asta nu e politică. Ce nebun poate afirma că un Piersic înflorit în noapte înseamnă politică?

Al doilea Motiv: de când îngerii păzitori ai neamului nostru au fost înlocuiţi cu grăniceri cu stele roşii în frunte, noi, basarabenii, ne-am pierdut graiul, am devenit un neam de bâlbâiţi/gângăviţi/peltici şi acum avem nevoie de o lungă perioadă de recuperare, ne trebuie un om care să ne ajute să ne recăpătăm vorbirea. Vorbirea directă, evident.

Primul Motiv: când vorbeşte Florin Piersic se luminează istoria noastră, cea neintegrată, şi vedem desluşit cine suntem, de unde am pornit, unde trebuie să ajungem şi cu cine trebuie să ne întovărăşim în drumul nostru spre unde dorim să ajungem.

Foarte bine, am răspuns eu. Nici nu trebuie oprit!

