Un profesor de istorie asasinat în Franţa de un islamist radical: mobilizări republicane pentru denunţarea fanatismului religios

Această abominabilă crimă relansează în Franţa dezbaterile despre islamul radical care încearcă de fapt să ia sub control comunitatea musulmană din Europa şi să obţină pentru ea dreptul de a aplica Şaria, legea islamică. Prin teroare, islamul radical doreşte să-i mai forţeze pe cetăţenii din ţările democratice la auto-cenzură, şi de fapt la lichidarea spiritului critic. În multe spirite din ţările occidentale această auto-cenzură funcţionează deja, deci islamiştii radicali au văzut că pot cîştiga teren.

Manifestaţii din Franţa, cum a fost, ieri, cea din Piaţa Republicii de la Paris, au avut loc la iniţiativa unor sindicate ale profesorilor, a mai multor asociaţii precum şi revistei umoristice Charlie Hebdo. Denunţarea obscurantismului islamist şi a terorismului inspirat de ideologii radicali ai islamului politic este pusă în Franţa însă sub semnului refuzului de a accepta ura.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Dacia a deschis un nou capitol din istoria sa, odată cu prezentarea primului său model de serie electric ale cărui trăsături generale erau anticipate încă din luna martie a acestui an de showcar-ul Dacia Spring.

Sănătate 19 Octombrie 2020, ora: 08:47

Un mar pe zi tine doctorul departe. Iar mai multe mere tin kilogramele in plus departe. Merele sunt disponibile in orice sezon. Asa ca, daca ajungi la concluzia ca vrei sa scapi de niste kilograme, dieta cu mere este cea mai la indemana.