Un ultim omagiu pentru Petru Cărare. Când şi unde îţi poţi lua rămas bun de la regretatul poet

"Chernobyl", serialul HBO care spune povestea uneia dintre cele mai groaznice catastrofe create de om din istorie, se află, la mai puțin de o lună de la lansare, în topul IMDb, înaintea celebrelor serii "Game of Thrones" și "Breaking Bad".

Viorica Dăncilă a exclus o demisie a guvernului, dar opoziția ar putea declanșa alegeri anticipate, însă nu mai are mult timp la dispoziție.

"Prin metodă abuzivă a deputatului Chiril Moţpan, încălcare a statutului platformei DA, a fost ales alt preşedinte la Făleşti, fără anunţ dinainte. Am fost invitaţi la sediul partidului pentru a discuta situaţia social-politică din ţară, însă la invitaţia asta au...

Mă străduiesc şi îi dau zor Cu tot ce am mai rezistent, Dar cum s-ajung în viitor, Când n-am ieşire… din prezent?

Dacă-ţi place ţara noastră, Haide s-o schimbăm cu-a voastră, Dar mă tem că şi-n Sibir Ai să-mi vii ca musafir…

Vreau să se ştie sus, chiar azi, la centru, Că sunt croit din stofă colectivă: Am fost şi sunt şi veşnic voi fi pentru Şi contra celor care-s împotrivă...

Petru Cărare este cunoscut datorită volumelor "Poiana veselă", "Ploaie cu soare", "Vânătorul", "Ce culoare are vântul?", "Umbrela" (1970) şi alte opere, care au contribuit la educarea tinerii generații.

În acelaşi an, Uniunea scriitorilor recomandă spre publicare primul volum de versuri lirico-satirice "Soare cu dinţi". Volumul însă nu trece de cenzura sovietică, iar poetului i se pune ştampila de "naţionalist".

Petru Cărare s-a născut în data de 13 februarie 1935, în satul Zaim, raionul Căușeni. În 1958 este angajat la revista de satiră "Chipăruş", unde publică versuri satirice şi parodii. Debutul literar are loc în 1959, când traduce un volum de poezii semnate de Heinrich Heine.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)