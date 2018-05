Un veteran de razboi din Oklahoma, SUA, a primit diploma de absolvire a liceului la 91 de ani

Un american din Oklahoma, veteran de razboi, a primit diploma de absolvire a liceului la... 91 de ani. Barbatul si-a intrerupt studiile la varsta de 16 ani pentru a lupta in cel de-al Doilea Razboi Mondial. Mai in gluma, mai in serios, spune ca acum se gandeste sa invete la colegiu.





Multi viseaza la ziua cand vor absolvi liceul, dar acest absolvent a asteptat ceva mai mult pana sa-si vada visul indeplinit. Mai exact – 73 de ani.

Talma SADLER, ABSOLVENT: ”Te trec fiorii in momentul cand obtii diploma.”





Sergentul Talm Sadler a fost chemat la arme cand avea 16 ani.

Talma SADLER, ABSOLVENT: ”Le-am spus ca am 18 ani si m-au inrolat.”

In al Doilea Razboi Mondial, a luptat pe frontul din Pacific. Mereu si-a dorit sa termine liceul. Dar abia acum, prin intermediul programului de absolvire pentru veterani, Sadler si-a vazut visul cu ochii.

Este un program guvernamental care ii ajuta pe cei care au intrerupt studiile liceale pentru a lupta in razboi - sa-si obtina diploma. Povestea barbatului i-a impresionat pe multi, printre ei si acest tanar, care spune ca vrea sa devina militar.

"E impresionant cum a mintit in privinta varstei, doar pentru a-si putea servi tara. A fost un gest maret. Si eu vreau sa-mi servesc tara."

Acum, absolventul de 91 de ani vrea sa mearga mai departe, pentru ca, spune el, omul cat traieste invata.

”Daca vrei sa mergi la colegiu, trebuie sa ai diploma de liceu.

-Mergi la colegiu?

-Probabil ca da.”

Sursa: Protv.md