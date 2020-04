Un virus inofensiv la om ar putea bloca infecţia cu coronavirus. Ce este parainfluenza 5, cunoscut drept PIV5

Găsirea unui vaccin eficient împotriva coronavirusului care provoacă COVID-19 este o cursă contra cronometru, a spus McCray. „NU toată populaţia va fi expusă la COVID-19 prima dată, ceea ce înseamnă că vor exista persoane care se vor infecta atunci când infecţia va reveni”, a spus el. „În plus, nu ştim încă dacă oamenii obţin imunitate de durată împotriva infecţiei cu SARS-CoV-2, de aceea este important să ne gândim la modalităţi de a proteja populaţia.”

„Suntem destul de interesaţi de utilizarea virusurilor ca vehicule de salvare a genelor", a declarat McCray, care a investigat, de asemenea, strategii similare ca o modalitate de a trata fibroza chistică. Acum, la fel ca colegii din întreaga lume, McCray şi He şi-au concentrat eforturile de cercetare pe SARS-CoV-2.

„Ştim că oamenii au fost expuşi la PIV5, dar se pare că este un virus inofensiv la om. PIV5 nu pare să producă un efect citopatic", a declarat Paul McCray, medic pediatru şi expert în coronavirus, de la Universitatea din Iowa, care a condus noul studiu alături de virusologul Biao He, doctor la Universitatea din Georgia.

În noua lucrare, cercetătorii sugerează că abordarea pe care au adoptat-o ​​pentru un vaccin antivirus MERS poate funcţiona, de asemenea, împotriva SARS-CoV-2. Metoda de livrare a vaccinului este un virus ARN numit virusul parainfluenza 5 (PIV5), despre care se crede că poate provoca o afecţiune cunoscută sub numele de tuse de canisă la câini, dar pare inofensiv pentru oameni. Cercetătorii au adăugat o genă suplimentară la virus, astfel încât celulele infectate ar produce glicoproteina S, sau spike, cunoscută a fi implicată în infecţiile MERS.

În urmă cu câteva zile, în mBio, o revistă a Societăţii Americane de Microbiologie, o echipă interdisciplinară de cercetători descrie un vaccin promiţător împotriva virusului MERS. De când a început focarul MERS (Sindromul respirator din Orientul Mijlociu) în 2012, peste 850 de persoane au murit, iar studiile sugerează că virusul are o rată de fatalitate mai mare de 30%,

Nu există vaccinuri care să protejeze oamenii împotriva infecţiilor cu coronavirusuri, inclusiv SARS-CoV-2, care provoacă COVID-19, sau cu cele care cauzează SARS şi MERS. Cercetătorii americani sugerează acum că vaccinul împotriva MERS poate funcţiona, de asemenea, şi împotriva SARS-CoV-2. Strategia are la bază parainfluenza 5, un virus inofensiv la oameni.

