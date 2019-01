Un vortex polar a adus temperaturi de -50 de grade Celsius în Statele Unite

Un val de frig polar a lovit în aceste zile Statele Unite ale Americii, în anumite zone din țară fiind mai frig decât în Antarctica, temperaturile coborând la -50 de grade Celsius. Condițiile meteo extreme au făcut ca, în anumite zone, serviciul poștal să nu mai funcționeze, zborurile să fie anulate și școlile închise, relatează CNN.



Regiunile cele mai afectate vor fi statele Illinois, Iowa, Minnesota, North Dakota, South Dakota, Wisconsin, and parts of Kansas, Missouri, Montana și Nebraska.

Temperaturile din această săptămână au fost extrem de greu de suportat, în condițiile în care în Minnesota, spre exemplu, din cauza vântului puternic frigul s-a simțit mult mai mult la -50 de grade.

Poșta a anunțat pe pagina de Facebook că din cauza condițiilor meteo serviciul nu va funcționa în anumite zone. Mai multe zboruri au fost anulate, iar școlile au fost închise.

Chicago este orașul care ar putea atinge o temperatură record de -27 de grade.

Până acum, potrivit sursei citate, cel puțin trei oameni și-au pierdut viața din cauza frigului.



