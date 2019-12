Una din fiicele lui Gheorghe Urschi este vicepreşedintele Partidului Unităţii Naţionale

Una dintre fiicele marelui Gheorghe Urschi, Laura, ocupă, începând de astăzi, funcţia de vicepreşedinte al Partidului Unităţii Naţionale (PUN), condus de parlamentarul Octavian Ţîcu., scrie Ziarul National.

Laura Urschi spune că mulţi ani a evitat să se implice în politică, dar a greşit. Aceasta spune că va lupta cu toată ardoarea pentru unirea celoe două state româneşti.

"De azi incepe o nouă filă. La Consiliul Politic al PUN am fost aleasă de colegi în calitate de vicepreședinte. Am să fiu responsabilă de Organizația de Femei din cadrul PUN și chestiunile organizatorico-juridice ale partidului. Reîntregirea neamului românesc este un scop pe care ne propunem să il realizăm!

Mulți ani am evitat orice tangență cu politica, considerând că alții știu mai multe sau știu mai bine. Am greșit. Acum consider că nu trebuie să mă aștept de la alții la rezultat, ci trebuie să PUN umărul chiar eu însămi la realizarea cât mai rapidă a ceea ce ne dorim cu toții - o democrație solidă, o justiție puternică, o viață prosperă - împreună cu Patria-mamă în sânul Europei.

Vreau să mulțumesc colegilor pentru încredere! Să fie într-un ceas bun", a scris Laura Urschi pe pagina sa de Facebook.

De menţionat că liderul PUN, Octavian Ţîcu va avea mai mulţi adjuncţi. În calitate de prim-vicepreședinte al PUN a fost ales Viorel Iordachescu.

În calitate de vicepreședinți au mai fost fost votaţi Ion Cobîșenco, Ana Guțu, Igor Petcu, Victoria Botnari, Valentina Nicolenco, Dorin Dușciac, Sergiu Burlacu și Corneliu Pântea.

Sursa:Ziarul National