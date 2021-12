Ungheni / Am zis că: „Hai că Dodon nu-i, cela nu-i, hai Maia Sandu”, dar nu vedem niciun rezultat

Europa Liberă: Cum v-ați imagina Dvs. că puteți îmbătrâni frumos în țară, în Moldova?

– „Asta trebuie să fie un vis ceva, trebuie să fie un vis. Ca să îmbătrânești frumos, trebuie să trăiești în altă țară, acolo unde sunt toate condițiile, să nu fii izgonit ca un câine de pe un drum pe altul. Te primește la un lucru, aha, vede că ai trecut de 40 de ani, gata, nu. De 50, de 40, aici la noi sunt de 40, aha, ești prea bătrână, du-te acasă. La noi e foarte greu, aș fi vrut să mă duc chiar și la un sanatoriu, chiar și la un masaj, dar nu-mi permite pensia, nu-mi permite, sărăcia-i foarte mare. La copii nu întind mâna, mă ajută, păcat să spun că nu mă ajută, dar nu, nu-mi permit să întind mâna de fiecare dată: „Dă-mi, dă-mi, dă-mi”. Nu, nu, ei au familiile lor. Nu văd niciun viitor nimic.”

Europa Liberă: Dar viitorul cine îl face?

– „Tot noi îl facem, dar depinde de conducătorii de sus, noi am avut încredere, de atâta și ne-am dus și i-am votat. Am avut mare, mare încredere! Am zis că: „Hai că Dodon nu-i, cela nu-i, hai Maia Sandu”, dar nu vedem niciun rezultat.”

